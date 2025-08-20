La continuidad de Alexis Sánchez en Udinese sigue siendo un misterio aún sin resolver. El Niño Maravilla cerró la última temporada casi sin jugar y con poco protagonismo, lo que lo llevó a declarar públicamente que estaba incómodo con el técnico.

La relación con Kosta Runjaic terminó en el suelo y desde que se fue de vacaciones comenzó a buscar un nuevo destino. Sin embargo, al no encontrar no le quedó otra que sumarse a la pretemporada y remar desde atrás para poder ganarse un lugar.

Luego de no ser considerado por el DT en el debut en la Copa Italia, el Niño Maravilla se había mantenido en silencio. Pero este miércoles decidió sacar la voz para lanzar una reflexión sobre lo que está atravesando en Italia.

Alexis Sánchez y una particular reflexión de su momento en Udinese

Mientras lucha por ganarse una camiseta de titular en Udinese, Alexis Sánchez aprovecha su tiempo libre. A través de sus redes sociales, el Niño Maravilla compartió imágenes recorriendo Italia, pero eso no fue lo más llamativo.

Alexis Sánchez se toma con calma su situación en Udinese. Foto: Instagram.

El tocopillano aprovechó de dejar un mensaje que, para mucho, es una clara señal sobre lo que está viviendo en el Zebrette. Y es que el chileno, fiel a su estilo, dejó una reflexión sobre el presente que atraviesa entre no ser considerado, sus ganas de salir y no encontrar club.

“La meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie“, remarcó Alexis Sánchez. Sus palabras dejan claro que está enfocado en lo personal más que en lo que puede ser la competencia por una camiseta de titular en el Udinese.

El Zebrette no tiene tiempo que perder ni mucho menso darse lujos como dejar jugadores al margen por un berrinche. Este fin de semana arranca la Serie A y el goleador histórico de la Roja espera ser considerado para ir agarrando ritmo.

Eso sí, quedará esperar por la decisión final de Kosta Runjaic. El DT ya había avisado que no lo veía en los planes, por lo que deberá buscar la forma de hacerle espacio o si lo puede utilizar en un rol distinto al que tuvo en la última temporada.

Alexis Sánchez regresó a los entrenamientos con Udinese y está dando lo mejor de sí para poder sumar minutos. El Niño Maravilla vive sus días más complicados en Europa, con un Zebrette donde es ídolo pero sin ser cnosiderado.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez desde su regreso a Udinese?

En su primera temporada de vuelta en Udinese Alexis Sánchez disputó apenas 14 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias en los 479 minutos que logró estar dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez y Udinese por ahora sólo se preparan para lo que será el estreno en la temporada 2025/26 de la Serie A. Este lunes 25 de agosto desde las 12:30 horas el Zebrette recibe al Hellas Verona.

