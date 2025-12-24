Audax Italiano logró meterse en la fase previa de Copa Sudamericana donde enfrentará a Cobresal en un partido único por la clasificación y, pensando en aquella competencia, los itálicos estarían cerca de concretar a un importante refuerzo.

Los Mineros vivirían una crucial baja de cara al fixture para la definición de clasificación al torneo nacional, ya que Audax tiene en la mira a Diego Coelho, el goleador del equipo, donde anotó 12 goles en 28 partidos, lo que lo colocó en el tercer lugar de la tabla de goleadores.

Según revela Tano Noticias, el delantero uruguayo “mantiene conversaciones avanzadas con Audax Italiano para transformarse en refuerzo de cara a la temporada 2026”.

Agregando que según información que manejan “el delantero aparece como una opción concreta para potenciar el ataque audino, en el marco de la reestructuración del plantel pensando en el próximo año”, explican.

“Si no ocurre nada fuera de lo previsto, las conversaciones podrían llegar a buen puerto en los próximos días”.

El jugador no seguiría con los Mineros y llegaría a La Florida. Oscar Tello/Photosport

Audax vivirá importantes bajas de cara a la próxima temporada, donde no se renovó el vínculo con Leonardo Valencia, uno de los máximos anotadores de este año, y Eduardo Vargas se encuentra cerca de regresar a U de Chile, por lo que el cuadro de La Florida deberá sumar refuerzos.

La carrera de Coelho

El delantero uruguayo de 30 años inició su carrera en el profesionalismo el año 2017 en Nacional de Uruguay, para luego pasar por equipos como Boston River, Defensor Sporting y Cerro de la misma liga.

En 2022 llegó al Campeonato Nacional donde se sumó a Curicó Unido y el 2024 se sumó a Los Mineros, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la escuadra y su máximo goleador en la presente temporada.

