El futuro de Alexis Sánchez en el Udinese sigue siendo incierto y a tan solo una semana para que retome la Serie A, al parecer, todo estaría zanjándose y el jugador nacional tuvo un esperado regreso que quedó registrado en las redes sociales del equipo.

El chileno, tras sumar nuevamente un año sin hacer pretemporada, se sumó a los trabajos del Udinese y el club compartió un registro en su cuenta de Instagram en donde se escucha que le dicen: “Alexis, buen pase, muy bien”.

El club enfrentará al Hellas Verona el próximo 25 de agosto en lo que será el inicio de una nueva temporada de la Serie A.

El futuro de Alexis en Udinese

A pesar de que aún no cierra el mercado en Europa, aún nada se materializa sobre el siguiente paso en la carrera del tocopillano, quien vivió una compleja temporada 2024-2025 en donde tuvo que mantenerse al margen por una serie de lesiones, las que se suman a la poca titularidad que obtuvo.

Desde su regreso no ha podido sumar goles ni asistencia, y tampoco se encontraría dentro de los planes del entrenador Kosta Runajic.

Por este motivo, el jugador habría decidido buscar nuevos rumbos para sumar minutos y, a pesar del interés del Fenerbahçe que dirige José Mourinho, nada se concretó.

Por otra parte, al parecer Alexis tendrá que luchar por su lugar en el cuadro italiano en donde tiene contrato hasta el 2026.

Esto ya que tras las salidas de los delanteros titulares Lorenzo Lucca y Florian Thauvin, el chileno asomaba como justo reemplazo, pero el club comenzó la búsqueda de nuevos delanteros para llenar esos espacios, siendo uno de ellos la exestrella del Napoli, Lorenzo Insigne.

