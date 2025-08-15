Alexis Sánchez atraviesa semanas decisivas en las que se definirá su futuro futbolístico. Aunque el delantero busca salir en busca de más minutos, el Udinese ha puesto trabas para su partido, una situación que también enfrenta uno de sus compañeros.

El goleador histórico de la Roja no ha logrado consolidarse desde su llegada al club italiano y tampoco estaría en los planes del técnico Kosta Runjaic. En este escenario, surgió como opción el Fenerbahçe de José Mourinho, que vería con buenos ojos su fichaje.

La incertidumbre no es exclusiva de Sánchez: tras las salidas de Lorenzo Lucca y Florian Thauvin, el Udinese enfrenta un nuevo éxodo. La postura del club ante otra figura que podría irse revela el rumbo que tomarían las negociaciones por el tocopillano.

La postura de Udinese con otro jugador que quiere dejar el club

A pesar de la oferta del Fenerbahce por el tocopillano, Udinese no estaría dispuesto a dejarlo partir si es que no reciben compensación económica, considerando que el jugador chileno tiene contrato hasta junio del 2026. Esto habría congelado las negociaciones con el gigante turco.

El defensa Oumar Solet despertó el interés del Inter de Milan quienes lo quieren para completar el esquema tras la salida de Giovanni Leoni quien se marcha al Liverpool.

Pero, según revela Mondo Udinese, el equipo bianconeri no quiere hacer regalos y pedirá unos 20 millones de euros por su fichaje, solo así facilitarán la salida de jugador.

Esta situación deja en clara la postura del equipo italiano que no dejará partir a sus seguidores si es que no hay una compensación económica de por medio.