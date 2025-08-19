Hace pocos días, Alexis Sánchez hizo oficial su retorno a las prácticas del Udinese, aunque emuló una conducta que ha adoptado en las últimas temporadas. Y que no le ha venido nada bien: saltarse la preparación antes de definir su futuro, una cuestión que ha debido pagar.

De hecho, el goleador histórico de la selección chilena es uno de los que corre desde atrás en la consideración del director técnico Kosta Runjaiç. Es más, luego de un partido en la selección chilena, el tocopillano afirmó sin tapujos que necesita un entrenador que lo comprenda mejor.

En ese contexto, RedGol tomó contacto con un entrenador chileno que adiestra al equipo primavera del Udinese. “A Alexis lo vi entrenar acá, llegó hace como dos o tres días. Está entrenando, haciendo un poco la preparación”, explicó Julio Gutiérrez.

Alexis Sánchez sabe que empezó con desventaja por decisión propia la temporada en el Udinese. (Timothy Rogers/Getty Images).

“Se saltó casi toda la preparación física de la pretemporada. Entrena solo, con los preparadores del club. Jugó un amistoso que tuvo la segunda línea del plantel, que ayer había jugado Coppa Italia”, manifestó el Bambino en esta charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

El Guti se refería al duelo que el cuadro de Udine le ganó por 2-0 al Carrarese con un gol del francés Arthur Atta y otro del español Iker Bravo. Por supuesto que AS10 no estuvo ni en el banco de suplentes, mientras que sí fue alternativa Damián Pizarro. Pero el ex Colo Colo no ingresó.

Así vive Alexis Sánchez su retorno al Udinese: “Se tiene que poner en forma”

Julio Gutiérrez dio detalles de ese juego preparatorio que Alexis Sánchez disputó pocos días después de su retorno al Udinese de la Serie A de Italia. “Fue contra un equipo de la provincia de Friuli”, aseguró el ex atacante de Unión Española y Universidad Católica, entre tantos otros clubes.

“Alexis fue titular, participó en un amistoso familiar con la gente que no había jugado tanto y había estado fuera de la citación. Veo que está volviendo”, manifestó el entrenador chileno sobre el tocopillano, quien tuvo algunos acercamientos para volver a ser dirigido por el portugués José Mourinho.

Alexis Sánchez jugó 13 partidos en la última Serie A con el Udinese. No hizo goles ni dio asistencias. (Alessandro Sabattini/Getty Images).

Pero finalmente no se concretó su salida al Fenerbahçe de Turquía. “Se tiene que poner en forma. No sé si continuará o irá a otro lado. Eso no lo sé”, cerró Julio Gutiérrez, quien tiene claro que el Dilla debe remar contra la corriente para ponerse a la par de sus compañeros.