Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Esquí

Iba a participar en los Juegos Olímpicos, sufrió un trágico accidente en Chile y ex compañeros de Alexis Sánchez lo ovacionaron

Hay pesar en el mundo del esquí, tras el trágico desenlace de una de las figuras más prometedoras del deporte.

Por Jose Arias

Matteo Franzoso falleció hace pocos días en Santiago.
© Getty ImagesMatteo Franzoso falleció hace pocos días en Santiago.

Tristes noticias en La Parva. El centro de esquí que se encuentra a alrededor de 55 kilómetros de Santiago fue el contexto del brutal accidente sufrido por el esquiador italiano, Matteo Franzoso, en medio de las celebraciones del 18.

Se trata de un deportista europeo que se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, donde representaría a su país en el esquí. Pero, un accidente lo impidió.

Sólo horas después de su cumpleaños (el 16 de septiembre) Matteo Franzoso sufrió un serio accidente en La Parva, lo que terminó ocasionando su deceso, en una clínica capitalina.

¡Tiqui tiqui ti! Sevilla suma un nuevo triunfo gracias a gol de Alexis Sánchez

ver también

¡Tiqui tiqui ti! Sevilla suma un nuevo triunfo gracias a gol de Alexis Sánchez

Ovación total en Údine

Este sábado, se enfrentaban Udinese y el AC Milan. En la previa del partido, los ex compañeros de Alexis Sánchez fueron parte de la ovación total en memoria del fallecido esquiador italiano.

Así se recordó al joven de 26 años, que había viajado a Santiago con todo el team de su país, que incluía figuras como Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni y Dominik Paris.

El italiano había participado en la última Copa del Mundo de esquí, dejando un muy buen desempeño. De hecho, era catalogado como la promesa de Italia en aquel deporte.

Publicidad
El minuto de silencio en la previa del Udinese vs Milan | Getty Images

El minuto de silencio en la previa del Udinese vs Milan | Getty Images

¿Qué logros acumulaba Franzoso en su ascendente carrera?

Matteo Franzoso fue cuarto en el descenso del Mundial Junior de Narvik en 2020, debutó en la Copa de Europa en 2017 y consiguió su primera victoria en el supergigante de Zinal (Suiza) en 2021.

¡No es Marcelo Salas! Iván Zamorano elige al mejor jugador con el que compartió en su carrera: “Era extraordinario”

ver también

¡No es Marcelo Salas! Iván Zamorano elige al mejor jugador con el que compartió en su carrera: “Era extraordinario”

Lee también
La magia de El Rey del Park se toma El Colorado
Redsport

La magia de El Rey del Park se toma El Colorado

Borg confiesa tras 40 años que estuvo “cerca de morir” por las drogas
Tenis

Borg confiesa tras 40 años que estuvo “cerca de morir” por las drogas

"Nunca debí haber...": Mou agacha el moño tras ninguneo a Pellegrini
Internacional

"Nunca debí haber...": Mou agacha el moño tras ninguneo a Pellegrini

DT del Sevilla saca pecho con Alexis Sánchez y deja poderosa reflexión
Alexis Sánchez

DT del Sevilla saca pecho con Alexis Sánchez y deja poderosa reflexión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo