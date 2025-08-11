La magia de El Rey del Park se toma El Colorado

Cómo ha venido siendo tradición, el centro de montaña El Colorado fue escenario de la XIX versión de El Rey del Park, la competencia de freestyle más importante de Sudamérica y que reunió a más de 100 destacados exponentes del ski y snowboard mundial.

Durante el sábado, los ojos de los fanáticos del deporte blanco estuvieron puestos en los chilenos, que mostraron toda su destreza y talento en las distintas categorías.

El Rey del Park, en la categoría snowboard hombre, resultó ser Alvaro Yáñez, quedándose con el primer lugar, luego de una brillante performance con grandes trucos en los saltos y muy buenos trucos en las barandas.

En la misma categoría, pero femenina, la ganadora fue la chilena Antonia Yáñez, demostrando que las mujeres tienen un gran nivel de snowboard y un futuro muy prometedor.

Los mejores exponentes dijeron presente en El Colorado. Foto: Gentileza

En la categoría ski el primer lugar fue para la chilena Javiera Rojas y en la categoría hombres ski para Oliver G, de Canadá que con sus grandes trucos dejó a los miembros del jurado convencidos de coronarlo como el mejor.

Entre los ganadores se repartieron más de $10.000.000 millones en dinero y premios a repartir de los auspiciadores; VISA, BCI, La Bolsa del ski, Burton, Volcom, Kannu, Beta, Your Goal Nutrition, Awka, Under Five, Red Bull, Judiri, Go Hard, No presure Snowboards, Husky y Deluxe Labs.

El balance de la competencia fue muy exitoso según la organización, que destacó el crecimiento que han tenido los participantes nacionales e internacionales.

“Este año en nuestro snowpark hicimos una construcción de circuito de gran nivel, ya que somos uno de los campeonatos más importantes de freestyle. En la competencia vimos un alto nivel de los deportistas nacionales e internacionales, quienes han tenido un gran progreso”, señaló Andres Donaire, Jefe de snowparks, en El Colorado.

De esta manera, El Colorado cierra otra entretenida y emocionante edición de una competencia que maravilla a todos los seguidores con las espectaculares piruetas en un entorno fascinante e inigualable.

Podio hombres snowboard

1- Alvaro Yáñez.

2- Pedro Pizarro.

3- Benja Yáñez.

Podio mujeres snowboard:

1- Antonia Yáñez.

2- Madison Blackley.

3- Amanda Cardone.

Podio mujer ski

1- Javiera Rojas.

2- Antonia Langer.

3- Emma Montanari.

Podio hombres ski

1- Oliver Gingras-Gagnon

2- Jan Vermeij.

3- Tomas Villegas.