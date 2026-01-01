La primera foto de Roberto Carlos tras sufrir operación al corazón: “Me estoy recuperando”

ver también ¿El gol más visto en Youtube? Roberto Carlos entrega detalles del mejor tiro libre de la historia

Alarma mundial generó la internación de urgencia de Roberto Carlos. El lateral que lo ganó todo en el Real Madrid y la selección de Brasil tuvo que ser intervenido en su corazón. Lo que se reportó durante la jornada del 31 de diciembre del 2025.

Según indicaron desde España, todo comenzó cuando se realizaba un chequeo por una trombosis que sufrió. Tras ello, se reportó una alteración cardíaca y que podría desencadenar en un infarto.

Ante esto se decidió operarlo de inmediato. En primera instancia la intervención iba a ser en menos de 40 minutos. Pero finalmente se extendió por varias horas. Lo que obligó a que el ex futbolista tuviese que pasar la noche de año nuevo en el aspiración del Sao Paulo.

Roberto Carlos entrega reporte médico

Tras la intervención, el propio futbolista decidió entregar su parte médico a sus hinchas. “Me gustaría aclarar información reciente que ha estado circulando. Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planificado con antelación con mi equipo médico”, informó Roberto Carlos desde el recinto hospitalario.

El “Galáctico” confesó que no sufrió un infarto y recalcó que ahora solo piensa en recuperarse y retomar de la mejor manera su vida normal. “El procedimiento fue exitoso y me encuentro bien. No sufrí un infarto. Me estoy recuperando bien y espero volver a estar en plena forma y retomar pronto mis compromisos profesionales y personales”, detalló.

“Agradezco sinceramente a todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero asegurarles que no hay motivo de preocupación. Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo médico que me atendió”, sentenció.

