En el fútbol mundial, pocas voces son tan autorizadas como la de Roberto Carlos. Para la mayoría, el brasileño es el hombre que reinventó la posición de lateral y el mejor de todos los tiempos, marcando además una era gracias a su potencia física y sus tiros libres imposibles. Sin embargo, el propio ex Real Madrid sorprendió al mundo con una reflexión que lo baja del pedestal.

El alumno que superó al maestro en el Santiago Bernabéu

Durante una charla con los medios oficiales de la FIFA, el campeón del mundo en Corea-Japón 2002 fue tajante al elegir al mejor de todos los tiempos en su puesto. Lejos de cualquier ego, se decantó por su compatriota y pupilo en la “Casa Blanca”: Marcelo Vieira, más conocido como Marcelo.

“En mi opinión, Marcelo ha sido el mejor de todos los tiempos. Él sabe que pienso esto porque lo hemos hablado muchas veces” , lanzó de entrada el también histórico del Inter de Milán.

La historia de Marcelo en el conjunto merengue es digna de un guion de cine. Llegó desde Fluminense como una apuesta a futuro y terminó portando la jineta de capitán, siendo hasta la irrupción de Luka Modrić el jugador más laureado en la historia del club.

Roberto Carlos, quien fue testigo privilegiado del crecimiento de su heredero, confesó sentir una admiración que roza lo paternal, revelando el motivo de su ausencia en el adiós de Marcelo del Madrid:

“No fui a su despedida porque sabía que iba a llorar. Lo vi crecer y es como un hijo. Desde el Real Madrid le estamos muy agradecidos por todo. Me superó fácilmente” , reconoció con una honestidad que impactó a los fanáticos.

Publicidad

Publicidad

Marcelo y Roberto Carlos en 2007 entrenando en el Real Madrid. (Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Los números respaldan a Marcelo

Los números respaldan la decisión de Roberto Carlos. Marcelo, quien puso fin a su exitosa carrera este 2025 defendiendo la camiseta del Fluminense, se retira con un palmarés que envidiaría cualquier leyenda:

663 partidos oficiales entre el Real Madrid, Olympiakos y Fluminense.

entre el Real Madrid, Olympiakos y Fluminense. 52 goles y 109 asistencias a lo largo de su trayectoria.

a lo largo de su trayectoria. Más de 30 títulos oficiales, donde brillan con luz propia las 5 UEFA Champions League con los merengues y la histórica Copa Libertadores conseguida con el “Flu”.

Publicidad