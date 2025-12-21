ver también Sevilla no pudo contra Real Madrid pese al gran partido de Alexis Sánchez: Courtois figura

El Sevilla tuvo a Alexis Sánchez como una figura en la visita al Real Madrid a pesar de que cayó por 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu. El tocopillano tuvo un gran partido frente a los Merengues en el recinto capitalino, donde jugó los 90 minutos del encuentro.

Dejó un remate con el que exigió mucho al golero belga Thibaut Courtois. También un pase espectacular con el que dejó solo a Gerard Fernández. Aunque Peque desperdició la chance con una definición englobada que salió ligeramente ancha.

Pese a la caída, a AS10 no le quedó una sensación completamente amarga. “Contento por los compañeros que tienen mucha calidad. En general tienen que relajarse, jugar fútbol y hacerlo todos los partidos. No sólo contra un equipo importante”, fue el desafiante recado que dejó Sánchez.

Alexis Sánchez en acción por el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

“Crearse las ocasiones es lo más difícil en el fútbol y me voy contento porque tuvimos muchas ocasiones contra un gran rival”, agregó el experimentado futbolista de 37 años. Por cierto, encontró reemplazo en una figura que ha tenido el equipo de Nervión.

Se trata de un arquero griego nacido en Alemania que llegó esta campaña a préstamo desde el Newcastle de Inglaterra, donde había arribado tras buenísimas actuaciones en el Benfica de Portugal. Las referencias son para Odysseas Vlachodimos, quien replicó la idea de AS10.

“Creo que hicimos un muy buen partido, tuvimos muchas chances para marcar. El portero Courtois tuvo un muy buen partido. Estoy orgulloso del equipo completo, es difícil venir acá”, aseguró Vlachodimos, quien concedió esas declaraciones en inglés.

Vlachodimos y otra figura del Sevilla se suman a Alexis Sánchez tras la caída vs Real Madrid

Odysseas Vlachodimos se ha ganado el rótulo de figura con varias tapadas difíciles en el Sevilla, donde comparte el vestuario con Alexis Sánchez. Tuvo una visión similar a la del chileno, quien suele mostrarse muy exigente cada vez que saca la voz.

“Hicimos muchas positivas, jugamos un fútbol fantástico. Incluso con lo difícil que es jugar con un jugador menos por tarjeta roja. Este partido tiene que ser la referencia para seguir adelante”, manifestó Vlachodimos, quien está a préstamo por una campaña en el equipo andaluz.

Odysseas Vlachodimos en el calentamiento ante Real Madrid. (Angel Martinez/Getty Images).

Otro que se plegó a los comentarios del Dilla fue el francés Lucien Agoume, quien es muy cercano al tocopillano. De hecho, fue él uno de los que le recomendó a Sánchez que fichara por el Olympique de Marsella en Francia. “Contento del trabajo, por todos los compañeros”, dijo el galo.

Lucien Agoume mira a Jude Bellingham en el duelo que los Merengues le ganaron al Sevilla. (Denis Doyle/Getty Images).

“Hemos dado la cara, pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros. Salimos a jugar nuestro partido, creo que la mayor parte lo hicimos. Hay que seguir así, creo que este es el camino. Pero podemos mejorar en muchos aspectos. El salto de calidad que debemos hacer es ser letales”, sentenció Agoume, quien sabe perfectamente que hay un respiro: el partido siguiente será el 4 de enero ante el Levante en el Sánchez Pizjuán.

A pesar de la caída frente al Real Madrid, el Sevilla marcha en la parte superior de la tabla. Pero con riesgo de caer a la inferior.

