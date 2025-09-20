Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Alexis hace trizas a Gareca por dejar a Chile sin Mundial: “No supo colocar a los jugadores, a mí me…”

El goleador histórico de la Roja dio todos los fundamentos del fracaso del equipo en las Eliminatorias.

Por Nelson Martinez

Alexis habló fuerte y claro.
© Photosport.Alexis habló fuerte y claro.

Alexis Sánchez habló fuerte y claro desde España, liga en donde quiere vivir una revancha en Europa. Pese a su aventura con el Sevilla, el goleador histórico de la Roja no se olvida de la selección chilena.

Fue ahí que se dio el espacio para hablar del reciente proceso que tuvo gran parte de las Eliminatorias a Ricardo Gareca al mando. Por ello, sin pelos en la lengua el Niño Maravilla habló del fracaso en el torneo.

“El jugador chileno es complicado de entender. Hace falta un técnico de nuestro país, que nos sepa llevar”, partió diciendo, apostando por Manuel Pellegrini como su favorito.

Alexis repasa a Gareca y su ciclo en la Roja

Alexis Sánchez fue consultado sobre el por qué la selección chilena se quedó sin Mundial 2026, hablando con total propiedad del terrible proceso que comandó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca /Photosport

Ricardo Gareca /Photosport

No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Y por eso cambiaron a dos o tres entrenadores”, disparó en un inicio.

Publicidad

Fue ahí que agarró vuelo el goleador histórico de la Roja y sin pelos en la lengua le cayó a su ex DT en las pasadas Eliminatorias diciendo que “a mí me ponían de 6 y esa no era mi posición”.

Alexis en su adiós a la Roja / Photosport

Alexis en su adiós a la Roja / Photosport

“Yo siempre he jugado de extremo izquierdo y enganchando para el medio, pero no actuaba ahí. Una sola vez me pusieron, contra Canadá, pero justo jugamos 20 minutos”, cerró.

Publicidad
Lee también
¡Golpazo! Venezuela borra a Gareca y va por prestigioso DT mundial
Internacional

¡Golpazo! Venezuela borra a Gareca y va por prestigioso DT mundial

La U se empapa de la olvidada garra del Tigre Gareca para desafiar a Alianza
U de Chile

La U se empapa de la olvidada garra del Tigre Gareca para desafiar a Alianza

La declaración a lo Gareca de Ortiz tras el ridículo de Colo Colo vs la U
Colo Colo

La declaración a lo Gareca de Ortiz tras el ridículo de Colo Colo vs la U

Pronósticos Arsenal vs Manchester City: partido entre candidatos en la Premier League
Apuestas

Pronósticos Arsenal vs Manchester City: partido entre candidatos en la Premier League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo