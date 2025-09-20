Alexis Sánchez habló fuerte y claro desde España, liga en donde quiere vivir una revancha en Europa. Pese a su aventura con el Sevilla, el goleador histórico de la Roja no se olvida de la selección chilena.

Fue ahí que se dio el espacio para hablar del reciente proceso que tuvo gran parte de las Eliminatorias a Ricardo Gareca al mando. Por ello, sin pelos en la lengua el Niño Maravilla habló del fracaso en el torneo.

“El jugador chileno es complicado de entender. Hace falta un técnico de nuestro país, que nos sepa llevar”, partió diciendo, apostando por Manuel Pellegrini como su favorito.

Alexis repasa a Gareca y su ciclo en la Roja

Alexis Sánchez fue consultado sobre el por qué la selección chilena se quedó sin Mundial 2026, hablando con total propiedad del terrible proceso que comandó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca /Photosport

“No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Y por eso cambiaron a dos o tres entrenadores”, disparó en un inicio.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que agarró vuelo el goleador histórico de la Roja y sin pelos en la lengua le cayó a su ex DT en las pasadas Eliminatorias diciendo que “a mí me ponían de 6 y esa no era mi posición”.

Alexis en su adiós a la Roja / Photosport

“Yo siempre he jugado de extremo izquierdo y enganchando para el medio, pero no actuaba ahí. Una sola vez me pusieron, contra Canadá, pero justo jugamos 20 minutos”, cerró.

Publicidad