La selección chilena Sub 17 entregó su lista provisional con miras al Mundial de la categoría que se disputará a contar del mes de noviembre en Qatar, donde es parte del grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.

El técnico Sebastián Miranda entregó su nómina de más de 50 jugadores que serán parte de la última evaluación, donde destaca la aparición de un hijo de un jugador de la generación dorada.

Se trata de Joaquín Beausejour, el hijo del Jean Beausejour, quien es parte del plantel de Unión Española y que podrá jugarse su gran carta de decir presente en el torneo planetario.

El defensor se consagró este año como campeón de la Copa Futuro Sub18 con el cuadro hispano, lo que lo catapultó para estar en el radar donde se tendrá que jugar sus chances.

Joaquín Beausejour con la camiseta de Unión Española. Foto: Unión Española.

ver también Con Zidane Yáñez a la cabeza: La Roja entrega la primera lista para el Mundial Sub 17

¿Quién es el hijo de Jean Beausejour?

El lateral por derecha Joaquín Beausejour es una de las grandes sorpresas de la nómina provisional de la selección chilena para el Mundial Sub 17, donde está metiendo su nombre en el fútbol nacional.

Publicidad

Publicidad

Si bien tiene el peso del apellido del bicampeón de América, asegura que está dando pasos gigantes en Unión Española, donde se gana un lugar en su equipo con su propio nombre.

“Nunca he sentido un peso por ser Beausejour. Es una motivación más que nada. Admiro mucho lo que hizo mi papá, pero intento hacer mi propio camino“, comentó en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Ahora será parte de un gran grupo de jugadores que buscarán meterse en el selecto grupo que represente a la Roja en el Mundial que se jugará en Qatar en noviembre.

Publicidad

Publicidad

Revisa la nómina de la Roja en miras al Mundial Sub 17: