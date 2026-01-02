El Mundial de la Kings League, “Kings World Cup Nations 2026” está por comenzar su primera edición, donde Chile será parte del certamen en un equipo integrado por distintas figuras del streaming y del fútbol, siendo una de ellas Mathías Vidangossy, histórico del fútbol chileno.

El jugador tuvo una larga carrera en el futbol nacional donde fue parte de clubes como Colo Colo, Unión Española. Audax Italiano, Everton, Palestino y Ñublense, retirándose el 2024 tras una larga carrera de casi dos décadas.

Tras colgar los botines, el jugador sumó un nuevo desafío a su carrera y se sumó a la Kings League, evento de liga fútbol 7, competencia creada por el exfutbolista Gerard Pique y el streamer Ibai Llanos en 2022.

Mathías Vidangossy adelanta el mundial de la Kings League

Ele experimentado jugador chileno es parte de la popular liga, donde es parte de Aniquiladores FC, del creador colombiano Juan Guarniz.

Acerca de su llegada a la competencia, el jugador comentó a Canal 13: “Yo ya estaba en la parte final de mi carrera, y entrar a esta liga me hizo volver a ser niño, ha sido un cambio muy bueno para mí”.

“Para mi forma de jugar fútbol, es un formato que me entretiene mucho porque tiene duelos donde juegas un uno contra uno o un dos contra dos”, explicó.

“Tiene más adrenalina y te hace sentir emociones rápidas, y por eso mismo es un torneo que apunta a la gente más joven, que busca cosas más inmediatas”, comentó el jugador, añadiendo que “ha sido una linda transición para ir dejando el fútbol, y mientras lo disfrute, seguiré jugando”.