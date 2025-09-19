Con Zidane Yáñez a la cabeza: La Roja entrega la primera lista para el Mundial Sub 17

La selección chilena no se desenfoca en las Fiestas Patrias y este 19 de septiembre sorprendió con un importante anuncio. El elenco dirigido por Sebastián Miranda entregó la lista de buena fe para el Mundial Sub 17.

El elenco dirigido por el ex Universidad Católica y Unión Española ya sorprendió en el Sudamericano realizado en Colombia. Por lo mismo, se busca llevar a lo mejor de la categoría al torneo que se realizará en Qatar.

En este primer grupo de convocados se cita a 51 jugadores para analizar el momento de cada uno. En los convocados asoman jugadores de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Además destacan nombres que ya dan que hablar en el extranjero como Zidane Yáñez en el New York City y Antonio Riquelme en el Real Salt Lake. También asoman referentes en la categoría como Bruno Torres, Alonso Olguín, Ian Alegría, Martín Jiménez, y Joaquín Beausejour, hijo de Jean Beausejour, el Bicampeón de América.

¿Cuándo se disputa el Mundial Sub 17?

Tras el sorteo de la FIFA, este Mundial Sub 17 contará con 48 selecciones. La Roja en tanto quedó en el grupo K junto con Francia, Canadá y Uganda.

El primer encuentro será el 5 de noviembre ante Francia a las 12:45 horas de Chile. Tras ello, tres días más tarde se mide frente a Uganda y la última fecha de la fase de grupo será ante Canadá el 11 de noviembre. Ambos encuentros están programados para las 9:30 horas de nuestro país.