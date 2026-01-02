De campeón en Copa Libertadores con Colo Colo a dirigir contra Chile en la Kings World Cup

El fútbol da muchas vueltas, pero hay nombres que siempre encuentran la forma de mantenerse ligados a la pelota. Ese es el caso de Sergio Verdirame, centrocampista que fue parte del plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991 -donde solo estuvo en la banca- y que hoy vive una nueva etapa como entrenador en la Kings League.

Si bien su paso por Macul fue breve, lo recuerda con mucha emoción. “El equipo más fuerte en lo mental donde jugué fue sin lugar a duda. Fue espectacular“, mencionó el transandino nacionalizado mexicano a Redgol.

Verdirame estuvo en Colo Colo en 1991

El campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, comenzó a dirigir en México a Aniquiladores y ahora da el salto al dirigir al seleccionado colombiano de la Kings World Cup, comandado por sus presidentes James Rodríguez y Juan Guarnizo, un youtuber. Esto luego de generar una gran amistad con Gerard Piqué, creador y presidente de la Kings League.

Verdirame fue campeón con Colo Colo en 1991

Chile será rival de Colombia en la Kings World Cup Nations Cup

Chile tendrá su debut contra Países Bajos en la Kings World Cup Nations Cup el sábado 3 de enero a las 16:00 horas. El famoso torneo de fútbol 7 se disputará en Sao Paulo, Brasil, donde participarán 16 selecciones de distintas partes del mundo.

El 11 de enero, Verdirame, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, se reencontrará futbolísticamente con el país donde alcanzó la cima de su carrera, pero ahora en otra competencia y desde el otro lado de la vereda. Chile y Colombia se enfrentarán en el último partido de la fase de grupos de la Kings World Cup Nations Cup a las 18:00 horas.

Verdirame dice que el vínculo con Chile sigue vivo. “Saludo al pueblo chileno que tan bien me trató a mí a mi familia. Recuerdo ese título tan importante que logramos”, le dijo a Redgol el santafesino. Sin embargo, esta vez el desafío será desde la banca rival

Recordar que en la Kings League cada combinado nacional tendrá dos presidentes, figuras emblemas dentro del formato. En el caso de La Roja, los encargados de liderar el proyecto serán Arturo Vidal y Shealo (streamer) quienes buscarán llevar a Chile a la gloria.

