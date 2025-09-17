Ricardo Gareca sigue sin agarrar banca tras su magro paso por la selección chilena, dejando a la Roja sin Mundial y con la peor campaña histórica del equipo en unas Eliminatorias.

Pese a eso, su nombre ha rondado fuerte en selecciones como Perú y, ahora último, Venezuela. En la Vinotinto buscan renovar su proceso tras quedar fuera del repechaje mundialero a última hora, lo que le costó el adiós al DT Fernando Batista.

Pero si el Tigre si ilusionaba con agarrar pega en los llaneros, duro revés sufrió en sus pretensiones, ya que Venezuela va por el golpazo al mercado con un DT que dirigió en un Mundial.

El nombre que Venezuela puso por sobre Gareca

La selección venezolano va con todo por Tite, ex entrenador de Brasil, quien llevó a la Verdeamarela al Mundial 2022 y dirigió al equipo en dicha cita de Qatar, descartando la opción de Ricardo Gareca en la Vinotinto.

Tite /Getty Images

Según el medio brasileño Globo, la Federación Venezolana de Fútbol quiere contratar al entrenador brasileño Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite, quien viene de dirigir al Flamengo.

El experimentado entrenador tiene paso por un Mundial, justamente siendo la gran deuda pendiente de Venezuela. Además, y según el citado medio, llama la atención en suelo llanero por su capacidad para liderar grupos de élite y el reconocimiento internacional.

Por ahora, la banca de la Vinotinto sigue vacante, donde cada vez se acerca más Tite, quien pese a ser cesado de Brasil sí dejó en claro que trabajó en su selección, mientras se aleja de la opción de Ricardo Gareca.