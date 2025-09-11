Con un impensado 6-3 en contra y en su propia casa, la selección de Venezuela tenía una fiesta para sacar pasajes al repechaje mundialero y tener su primera vez en la cita. Sin embargo, Bolivia fue quien celebró tras ganarle a Brasil.

Y a la hora de los análisis, en la Vinotinto barrieron con medio mundo por el porrazo supremo que los dejó a un paso de hacer historia. Es que tenían todo por delante para clasificarse a la repesca y fueron goleados.

Por eso, la prensa local pasó a enumerar los momentos claves en que el equipo dejó escapar puntos de oro. Y ahí aparece el único triunfo de la era de Ricardo Gareca en la Roja, con un contundente 4-2 de la Roja en Santiago.

El descargo de Venezuela por duelo ante Chile

Carlos Perdomo, popular comentarista de Venezuela en Gol TV y la liga local, no se guardó nada contra su selección pasándole la cuenta por la derrota ante la selección de Chile en noviembre del 2024.

“La eliminatoria no se pierde con Colombia. Se perdió al salir goleados de Santiago ante la peor Chile de la historia. Además, no se planificó el partido vs Bolivia en el asfixiadero, ni contra Uruguay diezmado en Maturín.

Y ante la lluvia de comentarios de furiosos hinchas llaneros, el comunicador siguió con sus descargos contra los jugadores de la Vinotinto que se farrearon el repechaje mundialero.

“Bolivia le ganó a Chile en Santiago… Bolivia sí hizo cosas diferentes, cambió el camino, evolucionó. Venezuela, no“, cerró, tras una Eliminatoria que dejó sin nada a la Vonotinto, Perú y Chile.

