El video que complica a Bolivia por la trampa que le hicieron a Brasil con las pelotas

El partido entre Bolivia y Brasil terminó con mucha polémica, debido a las artimañas que usaron los altiplánicos en los minutos finales.

Por Felipe Escobillana

Mucha polémica suscitó la clasificación de Bolivia al repechaje para ir al Mundial del 2026. Esto debido a las artimañas que usaron en el triunfo 1-0 contra Brasil, el país más poderoso de la Conmebol, lo que provocó diversas críticas.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samuel Xaud, manifestó tras el duelo que “lo que pasó aquí hoy es triste, Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo”.

“Jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre”, agregó el dirigente brasileño.

El video de la trampa de Bolivia

El problema es que todo eso quedó inmortalizado. En un video que dio a conocer el prestigioso periodista Mauro Cezar en su cuenta de X, que tiene más de 1.2 millones de seguidores, se puede apreciar ese comportamiento antideportivo de los altiplánicos.

“Para mantener vivas sus chances de ir al Mundial, los bolivianos hicieron casi todo en el partido ante la selección de Brasil, en El Alto”, manifestó en la publicación que tuvo gran repercusión.

De hecho asegura que “había un balón desinflado, un balón faltante, un balón escondido detrás de un plato, un balón escondido debajo de un banco”, trampas por las que seguramente recibirán un castigo.

De hecho sobre el final del partido, el arquero Alisson Becker iba a hacer un saque de fondo y se percató que la pelota que le habían dejado detrás de su arco tenía poco aire. Tuvo que correr varios metros a buscar un balón correcto para jugar.

De todas maneras a Bolivia poco le importa ahora ser blanco de esas acusaciones. En marzo del próximo año jugarán el repechaje para buscar uno de los dos últimos cupos al Mundial del 2026.

