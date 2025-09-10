Datos, no mitos. Desde que Bolivia decidió cambiar su localía desde La Paz hasta El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, terminó invicto y se metió en el Repechaje para ir al Mundial 2026. Su última víctima fue el poderoso Brasil.

Precisamente el gigante sudamericano sintió con fuerza el factor “altura”. Tanto así que el presidente de la Confederación de Fútbol de ese país (CBF), Samuel Xaud, expresó su molestia al respecto y anunció que entablará una queja formal ante Conmebol por este tema.

Brasil se queja por localía de Bolivia en El Alto

“Lo que pasó aquí es triste. Vinimos a jugar al fútbol, ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4 mil metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los pasapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre“, dijo el dirigente.

“No es lo que esperamos del fútbol mundial ni del fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, es difícil, sobre todo cuando se juega con 14 hombres en la cancha“, agregó el ejecutivo de Brasil sobre la localía de Bolivia.

Por todo lo anterior, Xaud anunció que “espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo registrado. Esto no puede pasar; es absurdo. Recibimos a todos los equipos con mucho cariño, los abrazamos y cuando jugamos aquí, el recibimiento que recibimos es absurdo. Estoy indignado“.

¿Cómo terminó el Scratch en Eliminatorias?

Brasil firmó en el camino al Mundial 2026 su peor campaña en la historia, al finalizar en el quinto puesto con 28 puntos, donde sumó cuatro derrotas como visita, además de perder sus dos juegos contra Argentina.