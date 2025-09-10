Mientras la Roja empataba con Uruguay y despedía el proceso clasificatorio, en el continente se disputaban otros emocionantes partidos de Eliminatorias. Uno de ellos fue el de Bolivia contra Brasil, donde la Verde logró un triunfo para meterse en el repechaje y soñar con el Mundial.

El duelo, disputado en El Alto, se definió gracias a un penal cobrado a favor de los locales. En el cierre del primer tiempo, Cristián Garay acudió al VAR para revisar una presunta falta en el área, donde Roberto Carlos Fernández acusaba un golpe de Bruno Guimaraes.

Tras revisar la jugada, el árbitro chileno cobró la pena máxima. Segundos después, Miguel Terceros puso al 1-0. El resultado se mantendría y, combinado con la derrota de Venezuela ante Colombia, terminaría en que la Verde se quedaría con el cupo del repechaje al Mundial.

El que más molesto se mostró contra el juez nacional fue Carlo Ancelotti, quien esperó a Cristián Garay en la entrada de camarines para reclamarle por su decisión.

La furia de Carlo Ancelotti tras Bolivia-Brasil

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti mencionó que “el partido de hoy (martes) fue muy especial en todos los sentidos. El VAR pitó un penalti… aspectos que se pueden mejorar“.

En todo caso, destacó que “lo positivo es que vi el esfuerzo del equipo y de los jugadores, porque jugar aquí es muy difícil. Eso ya se sabía. Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo; el partido fue muy complicado, difícil, tanto técnica como físicamente“.