Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

El polémico penal que cobró Cristián Garay a Bolivia y que desató la furia de Carlo Ancelotti

Un polémico cobro del árbitro chileno Cristián Garay desató la furia de Carlo Ancelotti en el partido entre Bolivia y Brasil.

Por Javiera García L.

Carlo Ancelotti contra el árbitro chileno Cristián Garay
© Getty ImagesCarlo Ancelotti contra el árbitro chileno Cristián Garay

Mientras la Roja empataba con Uruguay y despedía el proceso clasificatorio, en el continente se disputaban otros emocionantes partidos de Eliminatorias. Uno de ellos fue el de Bolivia contra Brasil, donde la Verde logró un triunfo para meterse en el repechaje y soñar con el Mundial.

El duelo, disputado en El Alto, se definió gracias a un penal cobrado a favor de los locales. En el cierre del primer tiempo, Cristián Garay acudió al VAR para revisar una presunta falta en el área, donde Roberto Carlos Fernández acusaba un golpe de Bruno Guimaraes.

Tras revisar la jugada, el árbitro chileno cobró la pena máxima. Segundos después, Miguel Terceros puso al 1-0. El resultado se mantendría y, combinado con la derrota de Venezuela ante Colombia, terminaría en que la Verde se quedaría con el cupo del repechaje al Mundial.

El que más molesto se mostró contra el juez nacional fue Carlo Ancelotti, quien esperó a Cristián Garay en la entrada de camarines para reclamarle por su decisión.

Tweet placeholder

La furia de Carlo Ancelotti tras Bolivia-Brasil

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti mencionó que “el partido de hoy (martes) fue muy especial en todos los sentidos. El VAR pitó un penalti… aspectos que se pueden mejorar“.

Publicidad

En todo caso, destacó que “lo positivo es que vi el esfuerzo del equipo y de los jugadores, porque jugar aquí es muy difícil. Eso ya se sabía. Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo; el partido fue muy complicado, difícil, tanto técnica como físicamente“.

Tweet placeholder
Lee también
¿Por qué expulsaron a Franco Calderón? El árbitro responde
U de Chile

¿Por qué expulsaron a Franco Calderón? El árbitro responde

Polémica del Superclásico: indignante informe del árbitro
Colo Colo

Polémica del Superclásico: indignante informe del árbitro

Michael Clark contra el arbitraje y el Gobierno tras el Superclásico
U de Chile

Michael Clark contra el arbitraje y el Gobierno tras el Superclásico

Así se juega el repechaje que disputará Bolivia para ir al Mundial 2026
Internacional

Así se juega el repechaje que disputará Bolivia para ir al Mundial 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo