Lo único que se definió en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas fue el equipo que clasificó al repechaje, y hubo una gran sorpresa, porque se quedó con el cupo la selección de Bolivia.

La Verde le ganó a Brasil por 1-0 en El Alto y Venezuela cayó por 6-3 ante Colombia en Maturín, lo que provocó que los bolivianos se quedaran con la séptima plaza.

El partido entre Bolivia y el Scratch se definió por un polémico penal cobrado por el árbitro chileno Cristián Garay, situación que generó los reclamos airados de Carlo Ancelotti.

Roberto Tobar defiende a Cristián Garay tras el polémico penal

La participación de Garay en las Eliminatorias fue analizada por el jefe de la comisión arbitral de Chile, Roberto Tobar, quien defendió al réferi nacional.

Lo primero que dijo Tobar, en diálogo con La Tercera, es que la jugada que marcó el resultado entre Bolivia y Brasil “es penal”.

“Después de la disputa existe un movimiento adicional de la pierna derecha del defensor brasileño que impacta la canilla izquierda del atacante boliviano”, explica el ex silbato chileno.

Cristián Garay dirigió en la histórica victoria de Bolivia ante Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Sobre los reclamos de Ancelotti y compañía a Garay señaló que “esto pasa en todas partes del mundo cuando se sienten perjudicados”.

Cristián Garay decidió cobrar un penal que metió a Bolivia en el repechaje y dejó a Venezuela afuera de todo.

