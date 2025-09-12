Pronósticos Deportes Limache vs Universidad Católica: puntos clave para el Tomate Mecánico y la UC

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Limache vs Universidad Católica, en la fecha 23 de la liga chilena.

Deportes Limache y Universidad Católica se enfrentarán en la fecha 23 de la Liga de Primera, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, tras el triunfo del Tomate Mecánico sobre Deportes La Serena en la ida de las semifinales de la Copa Chile.

A pesar de ello, los Cerveceros siguen comprometidos con la zona de descenso, con apenas un punto de ventaja sobre ella. La UC, en cambio, suma 36 unidades y llega con tres victorias consecutivas, ilusionándose con ingresar a los puestos que otorgan cupo a la Copa Libertadores.

Con este prometedor encuentro en el horizonte, nuestro experto te entrega los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Universidad Católica

Resultado del partido: Universidad Católica 2.55 Ambos equipos anotarán: Si 1.87 Goles totales: Más de 2.5 2.25

Universidad Católica es favorito en su visita a Limache

Universidad Católica atraviesa una racha positiva, con tres victorias consecutivas: 4-1 sobre Colo Colo, 2-0 ante Unión Española y 2-1 frente a Cobresal, y apenas ha perdido uno de sus últimos diez encuentros.

Aunque está clasificado a las semifinales de la Copa Chile y con un pie en la final tras el triunfo 2-0 en la ida, Deportes Limache está al borde del descenso en la Liga de Primera, acumulando cuatro derrotas en sus últimos seis partidos del torneo.

Resultado del partido: Universidad Católica – 2.55 en Betano

Limache vs. U. Católica, los dos equipos marcan

En tres de los últimos cinco partidos de Deportes Limache en la Liga de Primera 2025, ambos equipos lograron marcar.

Lo mismo ocurrió en las últimas cinco visitas de Universidad Católica, donde también anotaron ambos conjuntos.

En la octava fecha del torneo, los Cruzados vencieron a los Cerveceros por 2-1.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.87 en Betano

Show de goles en el Lucio Fariña Fernández

En cinco de los últimos seis partidos del Tomate Mecánico, el marcador superó los dos goles.

Por su parte, en cuatro de los cinco encuentros recientes de La Franja también se registraron al menos tres anotaciones.

Goles totales: Más de 2.5 – 2.25 en Betano

Cuotas en Deportes Limache vs Universidad Católica

Deportes Limache vs Universidad Católica: últimos partidos