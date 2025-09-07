Deportes Limache dio un importante paso para poder clasificar a la gran final de la Copa Chile 2025, luego de vencer por 2-0 a Deportes La Serena por el partido de ida de las semifinales.

En un duelo que fue muy disputado en el estadio Lucio Fariña de Quillota, donde los locales pudieron tomar ventaja en el marcador, primero por obra de Luis Guerra, y luego en los descuentos César Pinares puso la guinda de la torta.

Fue en el minuto 55 cuando el venezolano Guerra marcó el primer gol al derrotar al portero Cerda, que hizo explotar a los hinchas que llegaron a una fría jornada de fútbol.

Pero el más hermoso vino en los descuentos, cuando ya se habían pasado los 90 minutos, donde César Pinares anotó un golazo de tiro libre para posicionar de la mejor forma a Limache con miras a la final.

Luis Guerra fue quien abrió el marcador para Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

Pinares fue la figura de Limache

César Pinares se acordó de sus mejores momentos futbolísticos para brillar nuevamente con la camiseta de Deportes Limache, donde marcó un golazo en la victoria por 2-0 ante Deportes La Serena.

Con un golpe con elegancia, el talentoso volante adelantó de la mejor forma al cuadro local, que ahora suma una gran ventaja para la revancha ante los papayeros, en busca de ir a una final.

Un tanto que hace a Limache poner un pie en una gran definición que tendrá el torneo, donde ahora tiene su cuenta de ahorro para ir a buscar su clasificación.

Revisa los goles

Tweet placeholder

Tweet placeholder

¿Cuándo se juega la revancha?

El próximo partido entre Deportes La Serena contra Deportes Limache está programado para el 12 de octubre, donde se conocerá quién pasa a la gran final de la Copa Chile 2025.

Por otro lado, el 29 de septiembre Audax Italiano recibirá a Huachipato por la ida de su llave, mientras que la revancha está agendada para el 5 de octubre en Talcahuano.

