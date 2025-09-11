Es tendencia:
La Liga

Sevilla vs. Elche: Cuándo juegan, dónde y a qué hora ver a Alexis Sánchez y Suazo por La Liga￼

Conoce todos los detalles del partido que este viernes anima el Sevilla de Alexis y Sánchez por la jornada 4 de la Liga de España.

Por Franco Abatte

Alexis Sánchez entrena a la par de sus compañeros y podría sumar minutos ante el Elche.

Este 12 de septiembre inicia la jornada 4 de la Liga de España, fecha que tiene un partido con especial atractivo en Chile porque justo este viernes saltará a la cancha del Ramón Sánchez-Pizjuán el Sevilla de Gabriel Suazo y de Alexis Sánchez, a enfrentar al conjunto del Elche.

Sánchez es poco probable que comience desde la partida, sin embargo, medios hispanos no descartan que el ‘Maravilla’ sume algunos minutos en el elenco de Matías Almeyda, ya que el chileno, a pesar de su reciente llegada al conjunto sevillano, entrena a la par de sus compañeros.

Duelo clave para los “Blanquirrojos” que vienen de sumar un triunfo y dos derrotas en sus primeros tres partidos de temporada, acumulando solamente 3 puntos y posicionándose momentáneamente en el 12° puesto de la tabla de posiciones. Conoce todos los detalles de este partido, programación, horario y formaciones a continuación en RedGol.

Probables XI del Sevilla y Elche:

Los medios hispanos informan que solamente Gabriel Suazo será de la partida ante Elche, por tanto, habrá que esperar para conocer si Alexis Sánchez va a la banca o deberá esperar una semana más para hacer su redebut en la Liga.

  • Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Batista Mendy; Juanlu, Rubén Vargas, Alfon; Isaac Romero.
  • Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Valera; Rodrigo Mendoza, Redondo, Febas; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

¿Cuándo juegan Sevilla vs. Elche?

El Sevilla de Alexis y Suazo juega ante el Elche por la jornada 4 de la Liga este viernes 12 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al equipo de “Gaby” Suazo y Alexis Sánchez?

El partido entre Sevilla y Elche será transmitido por TV en Chile a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)

Además, podrás verlo EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, ya sea que cuentes con planes Premium o Estándar.

Alexis Sánchez no sería de la partida ante el Elche. (Foto: Sevilla)

Tabla de posiciones de la Liga de España:

