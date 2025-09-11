Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Mientras Gabriel Suazo gana USD 1.5 millones en Sevilla, este es el sueldo de Alexis Sánchez  

Descubre los montos y la diferencia de salario que habrá entre los dos jugadores nacionales del Sevilla.

Por Franco Abatte

Ambos nacionales defenderán esta temporada la camiseta del Sevilla.
Ambos nacionales defenderán esta temporada la camiseta del Sevilla.

Sevilla es más chileno que nunca. El conjunto que tuvo en algún momento a Iván Zamorano, Gary Medel y Bryan Rabello vuelve a abrirle las puertas a los nacionales y esta vez tiene entre sus filas no a uno, sino que, a dos nacionales, Gabriel Suazo, quien ya debutó en la Liga, y Alexis Sánchez, la gran sorpresa del cierre de pases.

Lo cierto es que ambos nacionales llegan con distintas realidades al elenco sevillano, mientras Suazo busca consagrarse en Europa tras su buen paso inicial en el Toulouse de Francia, Sánchez quema sus últimos cartuchos como profesional en el “Viejo Continente”.

Quizás estas mismas disparidades marcan la diferencia de salario que hay entre los dos nacionales y que son -aunque por poco- ventajosos para el lateral izquierdo.

“Es el primero que…”: DT del Sevilla pone en un altar a Alexis Sánchez previo a su debut

ver también

“Es el primero que…”: DT del Sevilla pone en un altar a Alexis Sánchez previo a su debut

La diferencia de sueldo entre Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en Sevilla:

En agosto pasado, La Tercera, reveló que el ex jugador del Toulouse fichó por el cuadro español hasta junio del 2028 cobrando un salario bruto de 1,5 millones de dólares, cifra equivalente a 1.400 millones de pesos chilenos aproximadamente. Es decir, mensualmente Gabriel Suazo recibirá un salario cercano a los 120 millones en peso chilenos.

¿Qué pasa con el salario de Alexis Sánchez? El “Maravilla” por su parte, vive una de sus últimas experiencias europeas y ante esto es que su salario está lejos de lo que alguna vez recibió en Arsenal y Manchester United, por ejemplo.

Adicionalmente, Sevilla vive una compleja situación económica lo que obligó al nacional a bajar aún más sus pretensiones salariales y fue en ese contexto donde El Mercurio dio a conocer que el salario de Alexis Sánchez será cercano a un millón de euros por la temporada, aclarando eso sí, que la “cifra no incluye las variables por bonos y por metas cumplidas”.

Publicidad

De esta forma, Alexis Sánchez ganaría en pesos chilenos cerca de 95 millones de pesos cada 30 días en España, es decir, una cantidad de 25 millones menos que los que recibe mensualmente Suazo.

Alexis Sánchez ganará menos que “Gaby” Suazo en el Sevilla. (Foto: Sevilla)

Alexis Sánchez ganará menos que “Gaby” Suazo en el Sevilla. (Foto: Sevilla)

Lee también
"Jugarreta": insólito enojo en Sevilla contra La Roja por Suazo
Internacional

"Jugarreta": insólito enojo en Sevilla contra La Roja por Suazo

De capitán a "pajes": Gabi Suazo destaca a debutantes en La Roja
Selección Chilena

De capitán a "pajes": Gabi Suazo destaca a debutantes en La Roja

Gabi Suazo mira el futuro de la Roja con fe: "Demostramos..."
Selección Chilena

Gabi Suazo mira el futuro de la Roja con fe: "Demostramos..."

Casi un equipo completo: la enorme lista de bajas que tiene la UC
Universidad Católica

Casi un equipo completo: la enorme lista de bajas que tiene la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo