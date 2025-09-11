Mientras Gabriel Suazo gana USD 1.5 millones en Sevilla, este es el sueldo de Alexis Sánchez  

Sevilla es más chileno que nunca. El conjunto que tuvo en algún momento a Iván Zamorano, Gary Medel y Bryan Rabello vuelve a abrirle las puertas a los nacionales y esta vez tiene entre sus filas no a uno, sino que, a dos nacionales, Gabriel Suazo, quien ya debutó en la Liga, y Alexis Sánchez, la gran sorpresa del cierre de pases.

Lo cierto es que ambos nacionales llegan con distintas realidades al elenco sevillano, mientras Suazo busca consagrarse en Europa tras su buen paso inicial en el Toulouse de Francia, Sánchez quema sus últimos cartuchos como profesional en el “Viejo Continente”.

Quizás estas mismas disparidades marcan la diferencia de salario que hay entre los dos nacionales y que son -aunque por poco- ventajosos para el lateral izquierdo.

La diferencia de sueldo entre Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en Sevilla:

En agosto pasado, La Tercera, reveló que el ex jugador del Toulouse fichó por el cuadro español hasta junio del 2028 cobrando un salario bruto de 1,5 millones de dólares, cifra equivalente a 1.400 millones de pesos chilenos aproximadamente. Es decir, mensualmente Gabriel Suazo recibirá un salario cercano a los 120 millones en peso chilenos.

¿Qué pasa con el salario de Alexis Sánchez? El “Maravilla” por su parte, vive una de sus últimas experiencias europeas y ante esto es que su salario está lejos de lo que alguna vez recibió en Arsenal y Manchester United, por ejemplo.

Adicionalmente, Sevilla vive una compleja situación económica lo que obligó al nacional a bajar aún más sus pretensiones salariales y fue en ese contexto donde El Mercurio dio a conocer que el salario de Alexis Sánchez será cercano a un millón de euros por la temporada, aclarando eso sí, que la “cifra no incluye las variables por bonos y por metas cumplidas”.

De esta forma, Alexis Sánchez ganaría en pesos chilenos cerca de 95 millones de pesos cada 30 días en España , es decir, una cantidad de 25 millones menos que los que recibe mensualmente Suazo.