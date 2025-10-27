DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo deja a todos fríos en España: “Por momentos nos…”

El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de una racha negativa, porque perdió sus últimos dos partidos en La Liga de España.

El cuadro andaluz entró en una pequeña crisis de resultados, tras perder ante Real Mallorca como local y Real Sociedad como visita, por lo que se complicó en la tabla de posiciones.

El equipo sevillano vuelve a salir a la cancha este martes, pero por la Copa del Rey ante Toledo, y el entrenador Matías Almeyda dio a conocer el sentir de su plantel.

Matías Almeyda analiza el momento de Sevilla

Almeyda indicó que Sevilla no puede entrar en una racha positiva, porque aseguró que en un momento están en el cielo y al otro en el infierno.

“Desde la pizarra no se gana ningún partido. Hay que entrenar, corregir, trabajar y dar confianza al grupo que entrenamos. Estamos en una posición media, por momentos nos entusiasmamos y por momentos volvemos a la realidad. Lo importante es que nosotros sabemos qué hay que mejorar y qué es lo que no tenemos que dejar de hacer”, dijo el Pelado.

“Los muchachos se entregan todos y hay veces que no alcanza porque nos faltó fútbol o corremos mal porque nos faltó fútbol. No quiero un grupo de corredores. Quiero un grupo de jugadores que sea reversibles, que corran y que roben balones y luego a la hora de tenerla sepan jugar. Este último partido no fue bueno”, puntualizó.

Matías Almeyda analiza el presente de Sevilla. Foto: Getty

Por último, Matías Almeyda habló del cambio de chip que deben tener ante Toledo por la Copa del Rey.

“Son torneos que dan mucho y también quitan mucho. Se deben tomar con máxima concentración y con mucas ganas. Son partidos decisivos y eso lo hace atractivo. He ganado Copas en otras ligas en las que he estado. En un momento de mi carrera fui a jugar a la cuarta división argentina y sé lo que se siente. Es una ocasión para mostrarse para que lo contraten de otro lado”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Toledo por la Copa del Rey?

El partido entre Toledo y Sevilla por la primera ronda de la Copa del Rey se jugará este martes 28 de octubre, a partir de las 17:00 horas de Chile.