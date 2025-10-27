Cuando parecía que por fin encontraba un lugar donde volver a ser el de antes, Alexis Sánchez recibe más de un golpe. El Niño Maravilla no sólo se lesionó en el Sevilla, sino que ahora conoce de un interés de un nuevo delantero.

El tocopillano no pudo terminar bien el último encuentro y se conoció que tiene un problema importante que lo mantendrá sin jugar por algunas semanas. Pero eso no es todo, ya que también se suma un rumor sobre un goleador que se acerca a los Blanquirrojos nada menos que desde el Manchester United.

Con el mercado de fichajes de fin de año cada vez más cerca, en Inglaterra revelaron que el equipo del Niño Maravilla tiene en la mira a un jugador que no lo ha pasado bien en los Diablos Rojos. Una fórmula que ya ha dado resultado a otros como Antony o Scott McTominay.

Sevilla quiere a un delantero del Manchester United para presionar a Alexis Sánchez

Si bien ha sido una de las grandes figuras en el inicio de la temporada, el Sevilla ya comienza a pensar en la segunda rueda y mira refuerzos. Los Blanquirrojos quiere más competencia para Alexis Sánchez y desde Inglaterra aparece un firme candidato.

Joshua Zirkzee puede llegar al Sevilla a pelear un puesto con Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

Se trata de Joshua Zirkzee, delantero que milita en el Manchester United y que está buscando salir. Fue el sitio Daily Mirror el que reveló que el atacante de Países Bajos está en los planes del cuadro español para potenciar su ofensiva.

Pero el Sevilla no es el único club que está tras los pasos del goleador neerlandés. Según explica el citado medio, el West Ham United es otro de los que está peleando por quedarse con sus servicios a fin de año.

La noticia no le ayuda en nada a Alexis Sánchez, quien se está recuperando de su lesión. De esta siendo uno de los pilares y titular con Matías Almeyda, podría quedar relegado por culpa de la lesión.

Eso sí, todavía restan algunas semanas para llegar a diciembre, momento en que se abrirá el mercado en Europa. Quedará esperar hasta entonces para ver si es que van definitivamente por el artillero de Países Bajos o si apuestan por otro nombre.

Alexis Sánchez puede tener una nueva competencia en a pelea por una camiseta de titular en el Sevilla. El Niño Maravilla está enfocado en recuperarse para volver a luchar por su lugar y así no arriesgar su puesto.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Sin Alexis Sánchez por lesión, el Sevilla trabaja para lo que será su próximo partido en España. Este martes 28 de octubre desde las 17:00 horas los Blanquirrojos enfrentan al Toledo por la primera ronda de la Copa del Rey.

Así está el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga de España 2025/26

