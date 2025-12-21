Este domingo regresa la acción de la Liga de España y uno de los duelos más esperados es el enfrentamiento entre el Real Betis y Getafe, por la Fecha 17 de la temporada.

Los dirigidos por Manuel Pellegrini llegan en la sexta posición, con 25 puntos, mientras que el Geta, con 20 unidades, se encuentra en el décimo lugar del torneo. El enfrentamiento más reciente entre ambos fue el 23 de febrero, en LaLiga 2024-2025, instancia en la que el Betis se impuso por 2-1.

¿Dónde ver al Rayo Vallecano vs. Real Betis por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Betis vs. Getafe por la fecha 17 de la Liga de España se juega este domingo 21 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Benito Villamarín.

El duelo entre Rayistas y Verdiblancos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

ver también Luka Modric elige a los 5 mejores de la historia y sorprende por dejar fuera a Messi y Cristiano Ronaldo

Pellegrini no tiene refuerzos en mente

Al DT le consultaron por la necesidad de refuerzos, especialmente un delantero. Pellegrini esquivó la pregunta: “Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Primero debemos sacar los partidos adelante y conseguir los tres puntos en Vallecas“, señaló.

El chileno sentenció que, “hay un plantel que no lo ha hecho nada mal. Hay que respaldarlo, porque está respondiendo. Ya veremos en el futuro. Por ahora estoy muy contento con el plantel“.

Publicidad