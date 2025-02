En medio de la que quizás es su peor temporada al mando, Manuel Pellegrini y Real Betis viven días felices. El Ingeniero consiguió la clasificación en la UEFA Conference League y lo celebró con un triunfazo este fin de semana en La Liga.

Luego de meterse en los octavos de final del torneo, este domingo los Verdiblancos consiguieron un sufrido triunfo por 1 a 2 en su visita al Getafe. Uno que no ha estado lejos de la polémica luego de las críticas del arquero David Soria contra el chileno.

Sorpresivamente, el portero rival del Ingeniero lo cuestionó por tratar de asegurar el partido. “Hemos entrado en su juego, no hemos sabido interpretar bien el partido. Ellos han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador, que ellos no pierden tiempo y cada vez que juega con nosotros, nos mata. Se han jugado tres mintuos de los seis que han añadido. Que predique por el ejemplo, porque después la mala fama la tenemos nosotros“, lanzó.

Manuel Pellegrini le pega de vuelta al portero del Getafe por críticas al Betis

Las críticas del arquero del Getafe a Manuel Pellegrini y el Real Betis no pasaron desapercibidas. Tras el partido, el Ingeniero fue consultado por las declaraciones de su rival y no dudó en responderle para dejarle claras las cosas.

El arquero del Getafe criticó a Manuel Pellegrini en el Betis y recibió una clara respuesta. Foto: Getty Images.

“Fue un partido en el que fuimos superiores a ellos“, lanzó de entrada el chileno. “Hicimos dos goles, tiramos al palo, tuvimos ocasiones muy claras. Ellos hasta antes del gol, Adrián no tuvo ninguna intervención importante. Fue un partido bien jugado por ambos equipos. Incluso el Getafe, que corta las jugadas permanentemente”, añadió.

Pero tras ello, Manuel Pellegrini entraría de lleno en las palabras de David Soria. “Hoy también jugó. Nosotros hicimos el fútbol que hacemos siempre. Ni pérdidas de tiempo ni nada que no fuera de lo que esperábamos hacer en el campo. Creo que los superamos. No, ninguno perdió tiempo, jugamos con intensidad, fuimos superiores a ellos“.

El Ingeniero no se detuvo ahí e insistió en sus palos al guardameta. “Los últimos minutos de partido, todos los equipos que van ganando por supuesto que hacen tiempo. Pero no simulan faltas, no se quedan tirados en el césped ni hacen escándalos. Las declaraciones (de Soria) no las he oído, pero no creo que correspondan al partido“.

Aunque más allá de polémicas, lo cierto es que el técnico celebra el tener a su equipo nuevamente en el escenario internacional. La victoria lo deja igualado en puntos con Rayo Vallecano (35), quien hoy se está clasificando a la próxima edición de la UEFA Conference League y todavía puede tener un premio mayor.

Por ahora, Manuel Pellegrini sólo piensa en seguir ayudando al Real Betis a pelear por sus objetivos. El Ingeniero no lo ha pasado bien esta temporada, pero igual se las ha arreglado para tener a su equipo entre los mejores de España, incluso con críticas de sus rivales.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini esta temporada?

En lo que va de temporada 2024/25, Manuel Pellegrini ha logrado dirigir un total de 43 partidos oficiales en Real Betis. En ellos ha conseguido 18 triunfos, 12 empates y 13 derrotas, con 61 goles a favor y 51 en contra.

¿Cuándo juega el Betis?

Manuel Pellegrini y Real Betis por ahora sólo piensan en el partidazo que tienen por delante. Este sábado 1 de marzo desde las 14:30 horas los Verdiblancos reciben al Real Madrid por La Liga.