Cuando parecía que terminaban los movimientos del mercado de fichajes para Colo Colo, surge una noticia que sorprende a los hinchas. Lucas Cepeda podría concretar su anhelado sueño, porque tendría todo listo para dejar el Monumental y partir a Europa.

Se mencionó que el clásico contra U. Católica, a disputarse este sábado 16, sería el último partido del delantero en el Cacique. ¿El destino? Italia.

Ahora, Gonzalo Fouillioux reveló cuál es el equipo que se quedaría con los servicios de Lucas Cepeda. Si bien en algún momento se nombró a Bologna y Torino como grandes interesados en el jugador chileno, Atalanta es el club de la Serie A que ahora está llamando a su puerta.

En todo caso, el además rostro de TVN confesó que hay distintas informaciones sobre la operación del delantero. También hay reportes de que todavía no llega una oferta al Monumental. Lo cierto es que las próximas horas serán clave para Lucas Cepeda, quien podría dar el salto a sus 22 años.

El destino de Lucas Cepeda: jugará Champions League

De concretarse su salida al Atalanta, Lucas Cepeda irá directo a jugar la Champions League. Junto con Inter de Milán y Juventus, el cuadro italiano clasificó directo a la fase de la liga del torneo. El chileno pasaría a enfrentar a los mejores equipos del mundo en unas semanas.

Durante esta temporada, el delantero de Colo Colo ha jugado 26 partidos, anotado cinco goles y otorgado cuatro asistencias.