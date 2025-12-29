Uno de los equipos que tiene más jugadores cedidos en los distintos clubes del fútbol chileno es Colo Colo, que nutre a las diferentes categorías con sus juveniles.

Publicidad

Publicidad

Uno de los tantos futbolistas que no fue considerado por el Cacique para la temporada 2026 es el lateral izquierdo Pedro Navarro, quien no entró en los planes de Fernando Ortiz.

La banda izquierda será cubierta en el Cacique por Erick Wiemberg y Diego Ulloa, por lo que el defensor una vez más será enviado a otro equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Juan Cristóbal Guarello descarta fichaje que dieron por listo en Colo Colo: “No lo quiere…”

Confirmado el fichaje de Pedro Navarro en Santiago Wanderers

Pedro Navarro ya fue enviado a préstamo a Barnechea, O’Higgins y Unión San Felipe, y ahora da el paso a Santiago Wanderers, que buscará el ansiado retorno a Primera.

“Pedro Navarro, lateral izquierdo de 24 años, es nuevo jugador de Santiago Wanderers. A romperla, Pedro“, anunció la agencia AIM, que representa al jugador.

Pedro Navarro llega a Wanderers.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Pedro Navarro se vuelve a encontrar con el entrenador Francisco Palladino, quien lo dirigió en 2025 en San Felipe.