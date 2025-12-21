Este domingo regresa la acción a la Premier League, en un imperdible enfrentamiento entre el Aston Villa y Manchester United, por la Fecha 17 de la temporada.

Los “Villanos” un gran presente en la Premier League, actualmente son terceros con 33 puntos, con 10 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, solo por detrás de Arsenal y Manchester City.

Mientras que “Los Diablos Rojos” es séptimo con 26 unidades y rendimiento irregular. El conjunto de Rúben Amorim necesita ganar para mantenerse en la pelea y tratará de frenar al Aston Villa este domingo.

¿Dónde ver al Aston Villa vs. Manchester United en Premier League?

El enfrentamiento entre Aston Villa vs. Manchester United por la fecha 17 de la Premier League se juega este domingo 21 de diciembre a partir de las 13:30 horas de Chile en en el estadio Villa Park de Birmingham.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de Disney+ Premium y por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Probables formaciones

Aston Villa: Bizot, Maatsen, Lindelöf, Konsa, Cash, Onana, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins.

Bizot, Maatsen, Lindelöf, Konsa, Cash, Onana, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins. Manchester United: Lammens, Shaw, Heaven, Yoro, Mount, Mbeumo, Dalot, Casemiro, Fernandes, Diallo, Cunha.

