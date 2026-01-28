PSG y Newcastle se enfrenta esta tarde en el marco de la última fecha de Champions League 2025/26, con la clasificación directa a octavos en juego. Ambos llegan igualados con 13 puntos y una diferencia de gol de +10, aunque ese equilibrio no les asegura el pase.

El margen es mínimo: el que pierda deberá conformarse con ir a dieciseisavos, y hasta un empate puede resultar insuficiente, considerando la estrecha pelea en la tabla y a varios rivales pisándoles los talones.

¿Qué canal transmite PSG vs. Newcastle EN VIVO?

PSG vs. Newcastle juegan este miércoles 28 de enero, desde las 17:00 hrs. en el Parque De Los Príncipes, por la última fecha de Champions League.

Este partido contará únicamente con transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium, por lo tanto no se podrá ver en ESPN.

Probable formación PSG vs. Newcastle

PSG: Lucas Chevalier; Lucas Hernández, Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery; Senny Mayulu, Vitinha Ferreira, Ibrahim Mbaye; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos.

Newcastle United: Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Kieran Trippier; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Miley; Anthony Gordon, Harvey Barnes, Yoane Wissa.

