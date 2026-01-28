Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

¿Dónde ver Benfica vs. Real Madrid? Horario y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

Benfica y Real Madrid se miden por la última fecha de la Champions League.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Los merengues están en el tercer lugar tras cosechar 15 unidades.
© Getty ImagesLos merengues están en el tercer lugar tras cosechar 15 unidades.

Benfica afronta una jornada clave en la Champions League 2025/26 recibiendo al Real Madrid, con la obligación de sumar para seguir con vida en el torneo. El equipo dirigido por José Mourinho acumula dos triunfos y cinco caídas, suma seis puntos y está a solo dos unidades de la zona de clasificación.

El cuadro merengue marcha tercero con 15 puntos y cinco victorias, aunque todavía no tiene sellado su boleto a los octavos de final y no puede relajarse en Lisboa.

¿Qué canal transmite el partido del Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO?

Real Madrid vs. Benfica juegan este miércoles 28 de enero, desde las 17:00 hrs. en el Estádio da Luz, por la última fecha de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

● VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
● DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
● ENTEL: 241 (HD)*
● CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
● GTD/TELSUR: 70 (SD)
● MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
● TU VES: 522 (HD)
● ZAPPING: 100 (HD)*

Pronósticos Benfica vs Real Madrid: Mbappé puede negarle la clasificación al equipo de Mourinho

ver también

Pronósticos Benfica vs Real Madrid: Mbappé puede negarle la clasificación al equipo de Mourinho

Tabla de posiciones Champions League

Publicidad
Lee también
“Es una m…”: Luis Enrique deja la grande tras sufrir sorpresiva derrota con el PSG en Champions
ChampionsLeague

“Es una m…”: Luis Enrique deja la grande tras sufrir sorpresiva derrota con el PSG en Champions

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mónaco por Champions League?
ChampionsLeague

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mónaco por Champions League?

¿Dónde ver Inter Milán vs. Arsenal por Champions League?
ChampionsLeague

¿Dónde ver Inter Milán vs. Arsenal por Champions League?

El quinto refuerzo de Colo Colo llegó a Chile: "Este país me queda bien"
Colo Colo

El quinto refuerzo de Colo Colo llegó a Chile: "Este país me queda bien"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo