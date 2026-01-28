Benfica afronta una jornada clave en la Champions League 2025/26 recibiendo al Real Madrid, con la obligación de sumar para seguir con vida en el torneo. El equipo dirigido por José Mourinho acumula dos triunfos y cinco caídas, suma seis puntos y está a solo dos unidades de la zona de clasificación.

El cuadro merengue marcha tercero con 15 puntos y cinco victorias, aunque todavía no tiene sellado su boleto a los octavos de final y no puede relajarse en Lisboa.

Real Madrid vs. Benfica juegan este miércoles 28 de enero, desde las 17:00 hrs. en el Estádio da Luz, por la última fecha de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

● VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

● DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

● ENTEL: 241 (HD)*

● CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

● GTD/TELSUR: 70 (SD)

● MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

● TU VES: 522 (HD)

● ZAPPING: 100 (HD)*

Tabla de posiciones Champions League

