Alexis Sánchez le entregó una noticia terrible al Sevilla, pues sufrió una lesión muscular importante en un partido que, para colmo, su equipo perdió ante la Real Sociedad. El tocopillano estará de baja casi dos meses, según reportan en España.

Aseguran incluso que podrían ser siete las semanas de ausencia del Dilla por un problema en el bíceps femoral que termina por pulverizar a la columna vertebral que el entrenador argentino Matías Almeyda había consolidado en el inicio de una prometedora temporada.

Pero poco a poco los soldados han comenzado a caer. Sánchez fue el último y se sumó a otro de los experimentados que rápidamente se erigió como bastión del equipo: César Azpilicueta, quien es baja por una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Otro que se transformó en un importante jugador sevillista y no podrá estar en la fecha siguiente es Batista Mendy. El espigado volante francés está cedido desde el Trabzonspor de Turquía y ha jugado seis encuentros en La Liga. Su rendimiento iba en franco ascenso cuando una lesión muscular frenó su progreso. Un golpe duro para el Pelado Almeyda.

Tanguy Nianzou, un zaguero central que llegó desde el Bayern Múnich y tiene el sueldo más elevado del plantel, es otro que lucha por volver tras una lesión muscular. Aunque su estadía en el Sánchez Pizjúan ha sido terrible: se perdió los últimos dos años casi completos por diversos problemas físicos. Había conseguido volver de la mano del argentino, pero recayó y sigue afuera.

La lesión de Alexis Sánchez liquida el plan de Almeyda en el Sevilla

Además de la lesión de todos los antes descritos, el DT del Sevilla debe lidiar ahora con perder a Alexis Sánchez. Un golpe durísimo para un equipo que en la campaña pasada coqueteó peligrosamente con el descenso. Por eso la seguidilla de problemas físicos le causaron temor a más de algún fanático del cuadro andaluz.

Porque también habrá que afrontar la suspensión de un jugador importante más en el mediocampo: el francés Lucien Agoumé, quien alcanzó el límite de tarjetas amarillas y quedó suspendido. El ex Inter de Milán, donde coincidió con AS10, no podrá estar frente al Atlético Madrid en la fecha siguiente.

Aunque es pronto el retorno de Alfon González, Almeyda deberá diseñar las fechas siguientes sin algunos hombres importantes. Habrá que ver quiénes salen de la enfermería. Sobre todo los que más tiempo llevan ahí, como Joan Jordán, quien fue operado de una hernia discal y lleva mucho sin competir.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

