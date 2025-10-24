Matías Almeyda rompe los esquemas en Sevilla: Alexis Sánchez como gran protagonista

El Sevilla “chileno” tuvo un duro golpe el fin de semana pasada en La Liga de España, porque se vino totalmente abajo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y cayó ante el entonces colista Real Mallorca por 3-1.

En el cuadro andaluz fue titular Gabriel Suazo, mientras que Alexis Sánchez ingresó en el complemento, debido a que presentaba un pequeño problema físico, que le impidió jugar todo el encuentro.

El equipo de los jugadores nacionales es el encargado de abrir la fecha en España, visitante a Real Sociedad, partido para el cual el entrenador Matías Almeyda “vuelve a los orígenes”.

La formación de Sevilla con Suazo y Alexis

El director técnico argentino de los Hispalenses tiene definida la formación y, según dio a conocer Diario de Sevilla, será con los dos jugadores chilenos desde el primer minuto.

“José Ángel Carmona y Gabriel Suazo apuntan a la titularidad en los carriles. El visueño es uno de los mejores jugadores de la plantilla, mientras que el chileno fue muy criticado por su actuación en la última jornada liguera, perdiendo un balón que terminó en gol rival”, explicó el citado medio sobre el defensor ex Colo Colo.

En tanto, el Niño Maravilla está en plenitud física para jugar desde el arranque, por lo que Almeyda no duda y lo pone desde el arranque, en un inicio como atacante cargado al sector derecho, aunque puede rotar con el suizo Rubén Vargas.

“Lo que no parece que Matías Almeyda vaya a variar es su tridente ofensivo. Alexis Sánchez, Rubén Vargas e Isaac Romero están funcionando en el equipo más efectivo de LaLiga“, explicó el medio andaluz.

De esta forma, Sevilla irá con Vlachodimos; Carmona, Marcao, Cardoso, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow; Vargas, Alexis, Isaac.

Real Sociedad y Sevilla abren la jornada liguera en España este mismo viernes, a partir de las 16:00 horas de Chile.