Uno de los grandes objetivos de Real Betis en la temporada 2025-2026 es hacer una buena campaña en la Europa League, sin embargo, no empezaron como esperaban.

El cuadro de Manuel Pellegrini volvió a enredarse en el torneo internacional, ya que apenas empató 0-0 en su visita al modesto Genk en Bélgica.

El Ingeniero, que está sonando fuerte en la selección chilena, habló tras la magra igualdad y fue muy autocrítico por el cometido de sus dirigidos.

El lamento de Manuel Pellegrini por el nivel de Betis

Real Betis apenas lleva cinco puntos de 9 posibles en la Europa League, por lo que por ahora está afuera de los 8 primeros que acceden a octavos de final, situación que tiene intranquilo al DT nacional.

Sobre el empate en tierras belgas dijo que “se explica porque esto es fútbol. Hay un equipo enfrente que no nos dejó espacios. Hicimos cambios ofensivos, terminamos jugando con dos puntas, pero hay días en los que no se encuentran los espacios”.

“Hay una parte en la que nos pudo faltar más movilidad y creatividad. También, como digo, es mérito de ellos que se defendieron muy bien. Lo intentamos. Tuvimos un buen ritmo del partido y fuimos controladores de balón, pero no tuvimos creatividad para poder hacer daño“, agregó.

Manuel Pellegrini analizó el empate de Betis.

Por último, indicó que no se pone nervioso pese a que Real Betis no ha sumado los puntos que tenían presupuestados, sobre todo en la prensa española.

“No tenía un cálculo de puntos para las primeras jornadas. Lo importante es sacarlos cuando uno va a jugar afuera, no perderlos. Ganamos afuera y empatamos en casa, así que más o menos se compensa. Me hubiera gustado ganar un partido más, pero recién llevamos tres partidos”, cerró el chileno.

