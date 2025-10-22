Gran polémica había en España con la noticia de que uno de los partidos de La Liga se trasladaría de país, en específico es el Barcelona el club que se enfrentaría al Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre, marcando así un hito histórico para la Liga de España, ya que por primera vez se celebraría un duelo de este certamen fuera del país.

Si bien La Liga había confirmado la noticia hace solo dos semanas, la noticia se venía hablando desde hace meses y las polémicas no cesaban por parte de ambas fanaticadas, palabras que al parecer fueron escuchadas, ya que en las últimas horas el certamen español informó la cancelación de este partido en tierras norteamericanas.

La Liga confirma la cancelación del duelo Villarreal vs. Barcelona en Miami:

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la entidad informó que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de La Liga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

La Liga lamentó esta decisión, ya que consideran que “representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español” y cuestionan que ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúen aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, mientras que ellos deban “renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional” señalan.

Finalmente, el comunicado de La Liga cierra agradeciendo a los clubes que colaboraron con este proyecto “para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo” y “defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”.

