Manuel Pellegrini es un entrenador que se ha cansado de lograr éxitos en Europa. Sin embargo, este fin de semana perdió uno de sus registros más queridos en el fútbol español.

El Ingeniero ha hecho una campaña brillante en el viejo continente, donde ha pasado por Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, West Ham y Real Betis. En todos lados ha dejado como sello su profesionalismo, siendo un entrenador muy respetado.

El récord que perdió Manuel Pellegrini

En la última fecha de La Liga, Real Betis consiguió un trabajado empate 2-2 ante Villarreal en condición de visita. Este no fue un partido más para Manuel Pellegrini, ya que el DT vivió una jornada histórica por partida doble.

Primero, se convirtió en el técnico que más veces ha dirigido a los Verdiblancos por La Liga, alcanzando los 199 duelos. De hecho, ya es el entrenador que más partidos ha estado al mando del Betis. Claro que así como algunos récords llegan, otros se van.

La visita a Villarreal siempre es especial para Pellegrini. El Ingeniero dirigió ahí entre 2004 y 2009, siendo el equipo que le abrió las puertas de Europa. Con ellos alcanzó la semifinal de la Champions League en 2006 y un subcampeonato de La Liga.

Curiosamente en el día que se transformó en el DT que más ha dirigido a Betis en La Liga, dejó de ser el entrenador que más veces estuvo al mando del Submarino Amarillo. Marcelino, actual técnico de Villarreal, llegó a 260 partidos, superando los 259 del Ingeniero.

Un récord que era muy especial para Manuel Pellegrini, pero que ahora ha dejado partir. Lo bueno es que todavía tiene la opción de recuperarlo, si es que por una de esas vueltas de la vida decide volver a ser capitán del Submarino Amarillo.