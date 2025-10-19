Rival se derrite en elogios para el enorme Manuel Pellegrini: “Lo quiero felicitar por…”

Lleno de emociones. Así estuvo el partido entre Villarreal y Real Betis por La Liga de España, donde el equipo de Manuel Pellegrini rescató un empate sobre la hora.

El cuadro del Ingeniero caía con claridad por 2-0 en el estadio de La Cerámica ante su gran rival en la tabla de posiciones, sin embargo, pudo remontar gracias al poder goleador de Antony.

Betis se llevó un valioso punto en su visita a Villarreal, con quien lucha palmo a palmo en la tabla de posiciones, ya que el Submarino Amarillo tiene 17 puntos, apenas uno más que los andaluces.

Marcelino llena de elogios a Manuel Pellegrini

El encuentro también marcó un duelo de estrategas entre Manuel Pellegrini y Marcelino García Toral, a quien había elogiado el DT chileno en la antesala al encuentro.

El estratega español le devolvió el elogio al ex director técnico de Real Madrid, destacando su gran carrera a lo largo de su historia.

Villarreal y Betis jugaron un partidazo. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

“Pellegrini me dio la enhorabuena y yo se la di porque él también es el que más partidos ha estado en el Betis. Es anecdótico, pero a la vez es una satisfacción porque los entrenadores estamos expuestos a los resultados. Te dan confianza y tienes que estar agradecido. También satisfechos porque hemos bien las cosas”, dijo Marcelino.

“Agradezco las palabras de Pellegrini y yo también le quiero felicitar por su dilatada y exitosa carrera como entrenador. El partido ha sido bonito para el espectador. Nos hubiese gustado a los dos que los equipos fuesen más equilibrados, pero el empate es justo por los merecimientos. El Betis tiene la alegría porque nos empataron al final y a nosotros nos faltó contundencia”, cerró Marcelino García Toral.

