La Liga

Gabriel Suazo recibe sus primeras grandes críticas en Sevilla tras fea derrota: “Pasó de héroe a…”

El defensor chileno tuvo un bajo cometido en el duro revés de este sábado ante el colista de La Liga de España.

Por Carlos Silva Rojas

Gabriel Suazo tuvo un opaco cometido ante Mallorca.

Sevilla venía en racha y con una goleada resonante ante FC Barcelona en La Liga de España, sin embargo, la fecha FIFA le cayó pésimo al equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Tras el breve receso por los partidos se selecciones volvió a la cancha el cuadro de los chilenos y lo hizo de la peor forma, porque cayó por 3-1 ante el colista Real Mallorca en calidad de local.

El rendimiento de los dirigidos por Matías Almeyda fue muy bajo y uno de los apuntados tras la derrota fue Gabriel Suazo.

Primeras críticas para Gabriel Suazo en Sevilla

El cambio de Toulouse por Sevilla a Gabi Suazo no le pesó, de hecho, ya portó la jineta de capitán en el cuadro andaluz, sin embargo, ahora recibe sus primeras críticas.

El columnista de Diario de Sevilla Francisco José Ortega, analizó el cometido del seleccionado nacional ante Mallorca y no tuvo otra cosa más que hacer que criticarlo.

“El fútbol no perdona a nadie, tampoco a los errores puntuales en un partido y el lateral izquierdo chileno pasó de héroe a villano en una acción“, sentenció de entrada.

Gabriel Suazo no tuvo un buen partido ante Mallorca.

Gabriel Suazo no tuvo un buen partido ante Mallorca. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Su nivel estaba siendo, una vez más, notable, tanto en la defensa como en el ataque, pero esa pérdida cuando tenía fácil desprenderse del balón acabó en el 1-1. Y a partir de ahí se hundió hasta ser protagonista en las fotos de los otros dos goles del Mallorca al no saber defender a Mateo Joseph”, agregó el periodista español.

Sevilla intentará olvidar su derrota el próximo viernes 24 de octubre, cuando desde las 16:00 horas de Chile visite a Real Sociedad en el País Vasco.

