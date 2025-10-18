En la antesala, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no había podido ante el Mallorca, sucumbiendo por 3-1. El plato de fondo fue el duelo entre el Barcelona y el Girona, en el que los culés querían seguir a tiro de cañón del actual líder, el Real Madrid.

La Liga se vive con nerviosismo. Cada partido parece una final, en estas primeras ocho fechas. Esto, porque las diferencias en la cima son mínimas y, como de costumbre, es el Barcelona y el Real Madrid quienes pelean palmo a palmo.

Pese a que el Girona se encuentra momentáneamente en posiciones de descenso, le hizo un tremendo partido a los culés. Tanto así, que parecía que el Barcelona iba a dejar escapar los puntos y quedaría a cuatro unidades del Madrid. Los merengues cruzaban los dedos.

Acciones del Barcelona vs Girona

Se jugó en el Montjuic, lugar en el que el Barcelona hace de local. Y desde un comienzo se vio que sería un duro encuentro para los locales, ya que el Girona ocupaba bien los espacios en la retaguardia. Pese a ello, los culés eran los que proponían.

De repente, Pedri rompió la estabilidad del luminoso. Una jugada en la que fue haciendo una especie de elíptica en el área del Girona terminó con un disparo diagonal, que descolocó a todos y que se coló en las redes de la portería defendida por Gazzaniga. Golazo para el 1-0 (13′).

Tweet placeholder

Si hablamos de golazos, indudablemente lo que vino después también califica como uno. Tras un córner, Arnau Martínez pivoteó de cabeza y el histórico belga, Axel Witsel, se mandó una contorsión que pocos imaginaban. Con una chilena venció a Szczesny, en un tremendo tanto que puso la igualdad (20′).

Tweet placeholder

El partido parecía que no daría más emociones. Con el marcador estancado en el 1-1 llegaron al tiempo agregado, no sin antes presenciar un movimiento muy jugado desde la banca del Barcelona: Hansi Flick decidió meter a Ronald Araújo de delantero de área, siendo que es un defensa. Y, además, sacó a uno de los mejores en cancha del local, Marc Casadó.

Pero, la locura dio resultado. Sobre el final, metido en plena área del Girona, el uruguayo Araújo desvió un centro y terminó mandando el balón al fondo del arco, desatando la euforia en el Montjuic y poniendo el definitivo 2-1 para el Barcelona (90+3′). De pasadita, el Real Madrid quedó con cuello, ya que un empate los dejaba más que cómodos en la cima.

El gol agónico de Araújo | Getty Images

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga?