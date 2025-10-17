Matías Almeyda le manda un recado a Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y todo Sevilla: “No nos…”

Un arranque de temporada muy bueno está realizando Sevilla en La Liga de España, con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como jugadores claves.

Los jugadores nacionales se ganaron un puesto de titular y han sido vitales por su rendimiento, sobre todo en la goleada de la fecha pasada ante FC Barcelona, que dejó al cuadro andaluz en el sexto puesto de la tabla de posiciones.

Finalizada la fecha FIFA regresan los torneos locales, donde Sevilla deberá medirse ante Real Mallorca, partido que analizó el entrenador del equipo de los jugadores chilenos, el argentino Matías Almeyda.

Matías Almeyda anticipa el Sevilla vs Mallorca

El DT habló en la previa al regreso de La Liga y golpeó la mesa, porque dijo que se celebró con todo la victoria ante FC Barcelona, pero eso quedó en el pasado.

“Soy uno de los pocos entrenadores del mundo que después de ganarle al Barcelona no dio una nota (entrevista). No hablé con nadie. Estamos buscando un camino de construir una identidad propia. Tenemos que saber que es un partido, que en realidad son tres puntos y nada más”, señaló.

Matías Almeyda y el momento de Sevilla. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Luego, le mandó un mensaje a Alexis, Suazo y a todo el plantel: “todos los triunfos traen felicidad. El último trajo mucha felicidad por muchos motivos, por el rival, porque hacía tiempo que no ganábamos de local, porque jugamos bien al fútbol e hicimos las cosas bien… pero seguimos en nuestro proceso y no nos podemos detener. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos“.

“Los jugadores son protagonistas. Los veo bien, con los pies sobre la tierra. No se quedó con un triunfo al Barcelona y es un triunfo que se debía festejar. Hacía 10 años que no sucedía. Había que celebrarlo porque parecía que la goleada iba a ser al revés, pero celebrar en su justa medida”, cerró Almeyda.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Mallorca por La Liga de España?

El partido entre Sevilla y Real Mallorca por La Liga de España se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

