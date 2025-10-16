Es tendencia:
La decisión fundamental que toma Matías Almeyda con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla

El entrenador argentino del cuadro sevillano trabaja de cara al fundamental partido ante Real Mallorca por La Liga.

Por Carlos Silva Rojas

© SevillaAlexis Sánchez entrenando en Sevilla.

Los futboleros chilenos tenemos un nuevo equipo al que seguir en Europa, porque estamos muy pendientes a lo que sucede semana tras semana con Sevilla en La Liga de España.

El interés llegó cuando fichó Gabriel Suazo por el cuadro andaluz, y luego se incrementó con la sorpresiva llegada de Alexis Sánchez al elenco donde brillara Iván Zamorano en la década del 90.

Sevilla tuvo un buen arranque de torneo, con los chilenos como protagonistas, y este fin de semana tienen un partido clave ante Real Mallorca en el regreso a las competencias tras la fecha FIFA.

Alexis y Suazo titulares en Sevilla

Matías Almeyda ya tiene en mente a su formación titular contra los mallorquines, situación que dio a conocer Diario de Sevilla, con los dos chilenos desde el arranque.

Por la banda izquierda no parece haber ningún tipo de duda con la titularidad de Gabriel Suazo. Tras ser capitán con Chile en el amistoso de Perú, el lateral regresó a la capital hispalense para ponerse a las órdenes de Almeyda este mismo lunes”, explicó sobre el formado en Colo Colo el citado medio.

En tanto, el Niño Maravilla ya se ganó un puesto en el ataque, el que comparte con Rubén Vargas por el otro extremo.

Gabriel Suazo junto a su hijo en la práctica sevillana. Foto: Sevilla

“Por las bandas, Alexis Sánchez y Rubén Vargas parecen inamovibles para el técnico argentino”, explicaron.

De esta forma, la alineación de Sevilla vs Mallorca será con Vlachodimos; Carmona, Marcao, Azpilicueta, Cardoso, Suazo; Mendy, Agoumé; Rubén Vargas, Alexis Sánchez; Isaac Romero.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Mallorca por La Liga de España?

El partido entre Sevilla y Real Mallorca por La Liga de España se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

