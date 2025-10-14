Orgullo chileno: el tremendo récord que celebra Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Una de las grandes sorpresas en el arranque de La Liga de España es Sevilla, que empieza a olvidarse de los malos resultados de la temporada pasada y empezó fuerte en la campaña 2025-2026.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que en el torneo anterior se salvó del descenso en la última fecha, ahora vive un dulce momento y está en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Los andaluces vienen de sumar una goleada histórica ante FC Barcelona, ya que le ganaron por 4-1 con gol del Niño Maravilla incluido.

El récord de socios que celebra el Sevilla de los chilenos

Pese a la mala campaña anterior, los hinchas sevillanos nunca abandonaron a su equipo y ahora lo siguen acompañando, anotando un récord histórico.

El elenco de Alexis y Suazo dio a conocer un comunicado donde cuentan que rompieron todos sus registros de socios, lo cual los llena de orgullo.

“En una de las temporadas más complicadas de los últimos tiempos, el pasado año alcanzó el récord de socios con 55.000. Pues bien, todavía en el arranque de la 25/26, se ha alcanzado un nuevo hito en la historia de la entidad, que justo en este 14 de octubre celebra 120 años desde su registro oficial en el Registro de Asociaciones de la época: 56.000 socios“, informó el club andaluz.

Sevilla celebrando la victoria ante Barcelona. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Con un total de 38.698 socios abonados con derecho a asiento, el máximo que permite la capacidad del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cumpliendo la normativa de LaLiga, son más de 17.000 los socios que completan la nómina si se suman las dos tipologías de socios sin asiento, los rojos y los blancos”, agregó el equipo de los jugadores nacionales.

Sevilla espera celebrar su hito este sábado en su estadio, cuando reciba a Real Mallorca por La Liga.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Mallorca por La Liga de España?

El partido entre Sevilla y Real Mallorca por La Liga de España se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.