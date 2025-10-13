El hijo de querido ex PF de la Roja que tiene a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en llamas: “Nos exige…”

Sevilla pasa por un buen momento en La Liga de España, porque el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de lograr una histórica victoria por 4-1 a FC Barcelona en la fecha pasada.

El equipo andaluz tuvo un buen arranque de temporada, ya que luego de las primeras ocho fechas disputadas se encuentra en el sexto lugar de la tabla con 13 puntos.

Uno de los apuntados por el buen nivel del cuadro de los chilenos es el entrenador Matías Almeyda, quien tiene en su staff a Guido Bonini, hijo de Luis María Bonini, fallecido ex PF de la selección chilena durante el proceso que encabezó Marcelo Bielsa en el país.

Elogios para Guido Bonini en Sevilla

Guido Bonini se sumó esta temporada al equipo de trabajo de Almeyda como su preparador físico y aseguran que está haciendo un gran trabajo en el cuadro de Nervión.

El delantero Gerard Fernández Castellano, más conocido como Peque, conversó con Diario de Sevilla y habló del trabajo que hace el hijo del ex PF de la Roja en el equipo de Alexis y Suazo.

“Todos están haciendo un gran trabajo a nivel de preparación física. Todo el mundo está muy implicado. La forma de trabajar del staff es que siempre hay que estar intenso y cerca del jugador. Lo que uno entrena luego se lleva a cabo en el partido. Matías nos exige mucho y eso es muy importante“, dijo Peque.

Luis María Bonini junto a su hijo Guido Bonini.

“Ahora estamos haciendo una parte de preparación física que la llevan tanto Guido como Juanjo (del Ojo) y luego hay una parte con balón en el campo. Y estamos con balón pero trabajando muy intenso y fuerte. Pero luego hay que hacerlo en el partido”, agregó.

Sevilla vuelve a la cancha este sábado, cuando se mida ante Real Mallorca tras el parón por la fecha FIFA.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Mallorca por La Liga de España?

El partido entre Sevilla y Real Mallorca por La Liga de España se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.