El nuevo apodo que le pone un coloso mundial a Alexis Sánchez por su momento en Sevilla: “Dicen que…”

El pasado domingo se produjo un resultado inesperado en La Liga de España, porque luego de 10 años Sevilla le pudo ganar a FC Barcelona y fue por 4-1, con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras.

El encargado de abrir la cuenta para los andaluces fue Alexis, quien vive un gran momento en el cuadro español y ya dejó en silencio a los críticos que cuestionaron su llegada a Nervión.

El Niño Maravilla ya lleva dos goles y una asistencia con Sevilla, es muy querido en el plantel y empieza a entrar en el corazón de los hinchas andaluces, por lo que se gana cientos de elogios.

El nuevo apodo que le ponen a Alexis Sánchez en España

Alexis Sánchez se ha ganado muchas palabras positivas y una de ellas se las dio uno de los medios deportivos en español más leídos del mundo, como lo es Marca, que le puso un nuevo apodo al chileno.

“El nuevo Alexis relanza al Sevilla”, se titula la columna donde hablan del momento del goleador histórico de la Roja.

“Dicen que los viejos rockeros nunca mueren y este es el caso de Alexis Sánchez. El jugador chileno, viejo conocido de la Liga tras su paso por el FC Barcelona entre 2011 y 2014, volvió a España para vestir la camiseta del Sevilla, once años después, y tras haber pasado por Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Udinese”, escribió el citado medio.

Luego, recordaron el mal trato que recibió apenas se supo de su llegada a Sevilla: “su carrera deportiva parecía estar en declive y en la ciudad hispalense muchos fueron críticos con su fichaje, teniendo en cuenta su edad, 36 años”.

Alexis Sánchez y su gol a Barcelona. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“El futbolista está tapando esas críticas a base de juego y goles. El mejor ejemplo, su último partido ante su ex equipo, el Barça, en el que fue sin duda uno de los mejores del choque, marcando incluso el primer tanto del partido al transformar el penalti que Ronald Araujo cometió sobre Isaac Romero”, agregó.

Alexis Sánchez está viviendo un gran momento en Sevilla, es alabado y relanzó su carrera, tapando muchas boca en el proceso.