Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
España

El nuevo apodo que le pone un coloso mundial a Alexis Sánchez por su momento en Sevilla: “Dicen que…”

El Niño Maravilla vive un dulce momento en el arranque de La Liga de España, por lo que se llena de buenos comentarios.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez vive un gran momento en Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez vive un gran momento en Sevilla.

El pasado domingo se produjo un resultado inesperado en La Liga de España, porque luego de 10 años Sevilla le pudo ganar a FC Barcelona y fue por 4-1, con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras.

El encargado de abrir la cuenta para los andaluces fue Alexis, quien vive un gran momento en el cuadro español y ya dejó en silencio a los críticos que cuestionaron su llegada a Nervión.

El Niño Maravilla ya lleva dos goles y una asistencia con Sevilla, es muy querido en el plantel y empieza a entrar en el corazón de los hinchas andaluces, por lo que se gana cientos de elogios.

¿Nuevo DT? Alexis Sánchez muestra sus dotes de entrenador y encabeza la práctica de Sevilla

ver también

¿Nuevo DT? Alexis Sánchez muestra sus dotes de entrenador y encabeza la práctica de Sevilla

El nuevo apodo que le ponen a Alexis Sánchez en España

Alexis Sánchez se ha ganado muchas palabras positivas y una de ellas se las dio uno de los medios deportivos en español más leídos del mundo, como lo es Marca, que le puso un nuevo apodo al chileno.

“El nuevo Alexis relanza al Sevilla”, se titula la columna donde hablan del momento del goleador histórico de la Roja.

Dicen que los viejos rockeros nunca mueren y este es el caso de Alexis Sánchez. El jugador chileno, viejo conocido de la Liga tras su paso por el FC Barcelona entre 2011 y 2014, volvió a España para vestir la camiseta del Sevilla, once años después, y tras haber pasado por Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Udinese”, escribió el citado medio.

Publicidad

Luego, recordaron el mal trato que recibió apenas se supo de su llegada a Sevilla: “su carrera deportiva parecía estar en declive y en la ciudad hispalense muchos fueron críticos con su fichaje, teniendo en cuenta su edad, 36 años”.

Alexis Sánchez y su gol a Barcelona. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Alexis Sánchez y su gol a Barcelona. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“El futbolista está tapando esas críticas a base de juego y goles. El mejor ejemplo, su último partido ante su ex equipo, el Barça, en el que fue sin duda uno de los mejores del choque, marcando incluso el primer tanto del partido al transformar el penalti que Ronald Araujo cometió sobre Isaac Romero”, agregó.

Publicidad

Alexis Sánchez está viviendo un gran momento en Sevilla, es alabado y relanzó su carrera, tapando muchas boca en el proceso.

Figura del Sevilla se deshace en elogios para Alexis Sánchez: “De otra pasta”

ver también

Figura del Sevilla se deshace en elogios para Alexis Sánchez: “De otra pasta”

Lee también
¿Nuevo DT? Alexis Sánchez muestra sus dotes de entrenador
Alexis Sánchez

¿Nuevo DT? Alexis Sánchez muestra sus dotes de entrenador

Sepultó a Chile en el Sub 20 y ahora lo quiere el Sevilla de Alexis
Internacional

Sepultó a Chile en el Sub 20 y ahora lo quiere el Sevilla de Alexis

¿Pudo ser ídolo? Sevilla tuvo en la mira a Alexis en el pasado
Alexis Sánchez

¿Pudo ser ídolo? Sevilla tuvo en la mira a Alexis en el pasado

Álvarez se defiende: saca las garras en la U y golpea la mesa por el plantel
U de Chile

Álvarez se defiende: saca las garras en la U y golpea la mesa por el plantel

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo