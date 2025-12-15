Un equipo aspirante a ganar la Copa Africana de Naciones tiene responsabilidad en que al Sevilla no le sepa del todo bien la gran goleada ante el Real Oviedo en el retorno de Alexis Sánchez a las formaciones estelares. El Dilla jugó 77 minutos y fue elogiado por el entrenador Matías Almeyda.

El Pelado le dio pie a una ovación que cayó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para el goleador histórico de la selección chilena, quien participó en el armado de la jugada para el primer gol. Sí, ese que anotó el nigeriano Akor Adams en los 3 minutos del encuentro.

“Me alegro mucho por Akor. Es un jugador muy importante para nosotros, me alegro porque últimamente ha recibido muchas críticas. Estoy muy feliz por el partido que ha hecho”, manifestó el centrocampista francés Lucien Agoume, quien también se puso feliz por el reemplazante de Sánchez.

Así llegó Alexis Sánchez al duelo contra el Real Oviedo. (Foto: Sevilla CF).

El nigeriano Chidera Ejuke, quien también fue convocado por su selección para disputar este certamen. Y fue quien anotó el 4-0 definitivo para el cuadro sevillista. Por cierto, Agoume les deseó éxito a ambos. “Espero que les vaya bien con su selección en la Copa Africana”, dijo el ex Inter de Milán.

Akor Adams y Ejuke festejaron así la guinda de la torta que puso el Sevilla ante el Real Oviedo. (Fran Santiago/Getty Images).

También descartó que la asistencia para Adams haya sido su mejor pase en el Sevilla. “No creo, pero este terminó en gol. Fue un buen pase, pero Akor ha hecho todo el trabajo”, manifestó sonriente el volante de 24 años, quien es un indiscutido en la zona media para el DT argentino.

Van a la Copa de África: Sevilla lamenta las bajas de Akor y Ejuke que impulsan a Alexis Sánchez

Evidentemente, ir a la Copa Africana de Naciones es un privilegio tanto para Akor y para Adams, pero un problema para el Sevilla y una oportunidad para Alexis Sánchez. El goleador histórico de la selección chilena sabe que la enfermería del plantel estelar está repleta.

Hay 10 lesionados, entre ellos el chileno Gabriel Suazo. Por eso mismo, las ausencias de Akor Adams y Chidera Ejuke, dos nigerianos que jugaron en la Bundesliga de Alemania, duelen mucho. Serán dos variantes menos para Almeyda en un plantel que de por sí es corto. Y que está muy golpeado por los problemas físicos.

Sobre la fecha de realización de la competencia africana, el suizo Djibril Sow recibió una consulta que desechó rápidamente. “Es una pregunta para los jugadores africanos, no para mí“, expuso el mediocampista, autor de uno de los tantos en la gran paliza ante el Oviedo.

Así fue el festejo del gol de Djibril Sow ante el Real Oviedo. (Fran Santiago/Getty Images).

Pero no se quedó atrás con los elogios al portentoso centrodelantero que llegó a Nervión desde el Schalke 04. “Hoy Akor ha hecho su mejor partido en el Sevilla. Nos van a faltar, pero en la Copa de África dará también mucha ilusión. Espero que puedan ganar”, fue el deseo de Sow para sus compañeros nigerianos. Si llegan a las fases finales, se perderán cinco partidos del equipo.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Luego de la victoria ante el Real Oviedo, el Sevilla se tomó un respiro en la tabla de posiciones y sueña con consolidarse en la parte alta.

¿Cuándo y dónde se jugará la Copa Africana 2025?

La Copa Africana de Naciones (AFCON 2025) se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Será la 35° edición de la competición continental organizada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y reunirá a 24 selecciones para disputar el trofeo más importante del balompié africano.

Estos son los grupos de la Copa Africana de Naciones 2025