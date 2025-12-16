La voltereta de Cecilio Waterman con Coquimbo que impacta al mercado de fichajes

Una de las tantas situaciones que explican el título de Coquimbo Unido en la Liga de Primera es que contó con un goleador encendido, porque Cecilio Waterman tuvo una gran temporada.

El panameño tuvo un buen rendimiento en el cuadro Pirata, ya que jugó un total de 27 partidos en el torneo local y se anotó con 11 goles y una asistencias, cifras que empujaron la campaña coquimbana.

A pesar de los buenos números y del cariño que le tomó la gente a Waterman en Coquimbo, el delantero se despidió del campeón en sus redes sociales.

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto“, escribió el goleador en sus redes sociales.

Cecilio Waterman puede seguir en Coquimbo Unido para 2026

Cecilio Waterman contó que se va de Coquimbo Unido y se supo que está negociando con O’Higgins para la temporada 2026, sin embargo, aseguran que podría seguir en el puerto.

Nicolás Peric contó en el programa Pauta de Juego que el ariete no tiene cerrada su salida del campeón y que podría seguir al menos una temporada más en el club.

Cecilio Waterman podría seguir en Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Lo de Waterman no está cerrado, siguen en conversaciones. Podría quedarse, absolutamente. Siguen conversando, hasta anoche estaban en eso, no está cerrado”, dijo el comentarista.

El futuro de Cecilio Waterman ahora no está claro y pese a que ya se despidió, podría ser el 9 de Coquimbo en la Copa Libertadores de América.

