El Sevilla no lo ha pasado bien en las últimas semanas y este domingo sufrió un muy duro golpe. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo lamentó una derrota por 0 a 2 ante el Real Betis en el clásico de la ciudad, el que estuvo marcado por incidentes que hoy cuestan caro.

El equipo de Manuel Pellegrini rompió con ocho años sin poder ganar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, algo que desató la ira de los hinchas. Lanzando objetos a la cancha, obligaron a detener el encuentro y hora les vale una tremenda sanción.

Este miércoles el Comité de Disciplina de la RFEF entregó su veredicto sobre los incidentes que hubo y tomó una drástica decisión. Esta involucra un castigo a la casa de los Blanquirrojos con una multa y el cierre de algunas zonas por varias fechas.

Los incidentes que hubo en la derrota ante el Real Betis le dejan una sanción drástica para el Sevilla. El Comité de Disciplina de la RFEF reveló los castigos tras los incidentes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y no tuvo piedad.

Según señalaron, los Blanquirrojos sufrirán el cierre parcial de su cancha y una multa de 45 mil euros. Aunque lo que más le duele al equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo es lo que pasará con el “Fondo norte” del recinto.

Esa zona, desde donde se lanzaron los objetos a la cancha contra los jugadores del Betis, será clausurada por tres jornadas. Un importante golpe pensando en que necesitan de su gente para sumar puntos en el cierre del 2025.

Esto obliga al Sevilla a no poder recibir a todos sus fanáticos en duelos claves. Ante Real Oviedo, Levante y Celta de Vigo, los Blanquirrojos deberán mantener cerradas las tribunas para pelear por 9 puntos que pueden valer oro.

Quedará esperar para ver si es que la dirigencia del club logra apelar y reducir en algo esta sanción. Se espera que por lo menos esto le permita sacarse un partido de encima, pero por ahora no son más que rumores.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre otro golpe luego de la derrota en el derbi ante el Real Betis. Los Blanquirrojos necesitan salir de su mal momento lo antes posible y perderán a sus hinchas para intentarlo.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla?

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por ahora entrena pensando en su próximo desafío en España. Este jueves 4 de diciembre a partir de las 17:00 horas los Blanquirrojos visitan al Extremadura por la segunda ronda de la Copa del Rey.

Así está el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

